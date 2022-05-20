https://sputnik-georgia.ru/20220520/sluzhba-112-effektivnee-budet-obsluzhivat-grazhdan-podrobnosti-266779191.html

Служба "112" эффективнее будет обслуживать граждан: подробности

Служба "112" эффективнее будет обслуживать граждан: подробности

Будут улучшены не только обслуживание потребителей и прозрачность процессов, но и создана более эффективная система мониторинга 20.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-20T14:04+0400

2022-05-20T14:04+0400

2022-05-20T14:04+0400

центр "112"

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Центр управления общественной безопасности "112" внедрил международные стандарты ISO, направленные на повышение качества обслуживания граждан, говорится в пресс-релизе службы.Внедрение стандарта ISO 9001:2015 обеспечивает улучшение качества работы центра. Это выражается не только в улучшении обслуживания потребителей, прозрачности процессов, но и в создании более эффективной системы мониторинга, отмечают в службе "112".Его может использовать любая организация, независимо от ее размера и сферы деятельности. Применение ISO 9001 помогает гарантировать, что заказчики стабильно получают качественные услуги.Что касается еще одного международного стандарта, который внедрил центр "112" – ISO 21001:2018, то это новый международный специализированный стандарт с требованиями к системе менеджмента качества учебных организаций.Внедрение данного стандарта служит повышению качества проведенных тренингов учебным центром, включение новых подходов в учебный процесс, что положительно повлияет на переподготовку будущих операторов и отразится на качество обслуживания колл-центров.

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центр "112", новости, грузия, общество