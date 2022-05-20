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Тест: что вы знаете о пчелах
Тест: что вы знаете о пчелах
Сегодня в мире отмечается необычный праздник – день пчел. Он установлен в 2016 году по инициативе Словении и Международной Федерации пчеловодческих организаций 20.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-20T22:24+0400
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2022-05-20T22:42+0400
тесты
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В качестве даты празднования было выбрано 20 мая, в память об одном из выдающихся пчеловодов, новаторов этого вида деятельности Антоне Янше, который даже написал пособие по этому делу, напечатанное в 1771 году на немецком языке.Специально к этому дню Sputnik Грузия составил тест с интересными фактами о таких важных ячейках экосистем планеты, как пчелы.
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тесты, интерактив, тесты
Тест: что вы знаете о пчелах
22:24 20.05.2022 (обновлено: 22:42 20.05.2022)
Сегодня в мире отмечается необычный праздник – день пчел. Он установлен в 2016 году по инициативе Словении и Международной Федерации пчеловодческих организаций
В качестве даты празднования было выбрано 20 мая, в память об одном из выдающихся пчеловодов, новаторов этого вида деятельности Антоне Янше, который даже написал пособие по этому делу, напечатанное в 1771 году на немецком языке.
Специально к этому дню Sputnik Грузия составил тест с интересными фактами о таких важных ячейках экосистем планеты, как пчелы.