https://sputnik-georgia.ru/20220520/test-chto-vy-znaete-o-pchelakh-266793722.html

Тест: что вы знаете о пчелах

Тест: что вы знаете о пчелах

Сегодня в мире отмечается необычный праздник – день пчел. Он установлен в 2016 году по инициативе Словении и Международной Федерации пчеловодческих организаций 20.05.2022, Sputnik Грузия

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В качестве даты празднования было выбрано 20 мая, в память об одном из выдающихся пчеловодов, новаторов этого вида деятельности Антоне Янше, который даже написал пособие по этому делу, напечатанное в 1771 году на немецком языке.Специально к этому дню Sputnik Грузия составил тест с интересными фактами о таких важных ячейках экосистем планеты, как пчелы.

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