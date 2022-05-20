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Турецкие лекарства по льготной цене приобрели более 125 тысяч граждан Грузии

Турецкие лекарства по льготной цене приобрели более 125 тысяч граждан Грузии

Благодаря новшеству граждане Грузии сумели сэкономить на покупке лекарств 43 миллиона лари 20.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-20T10:41+0400

2022-05-20T10:41+0400

2022-05-20T10:58+0400

департамент фармацевтической деятельности минздрава грузии

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Министерство здравоохранения Грузии изучило показатель продаж медикаментов, импортируемых из Турции, и выяснило, что с открытия грузинского фармацевтического рынка для этой страны лекарства по льготной цене приобрели более 125 тысяч граждан, сообщают в ведомстве.Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января, после подписания соответствующего постановления правительства. В Грузию из турецкого фармацевтического рынка уже поступили медикаменты более 400 наименований, в результате цены на лекарства сократились с 60 до 80%.Благодаря новшеству граждане Грузии сумели сэкономить на покупке лекарств 43 миллиона лари, и вместо 62 миллионов потратили 19 миллионов, отмечают в ведомстве.По его словам, результат реформы, осуществляемой по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили, уже на лицо. Это выражается в значительном снижении цен на лекарства."Перечень импортируемых турецких медикаментов ежедневно растет, и данная льгота отразится на еще большем количестве граждан", – подчеркнул Гудушаури.В Минздраве Грузии уверены, что новшество позволит еще больше упростить импорт медикаментов, и на грузинском рынке появится широкий ассортимент фармацевтической продукции. Ознакомиться со списком медикаментов и адресами аптек можно по этой ссылке.В ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.План действий фармацевтической сферы Минздрав страны разработал с помощью рекомендаций Агентства конкуренции, результатов исследования ВОЗ, местных и иностранных экспертов и с учетом международного опыта.

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департамент фармацевтической деятельности минздрава грузии, грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, турция, минздрав, общество