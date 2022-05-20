https://sputnik-georgia.ru/20220520/v-gruzii-echowaves-festival-2022-otmenili-iz-za-logichesticheskikh-problem-266777320.html

В Грузии Echowaves Festival - 2022 отменили из-за логистических проблем

В Грузии Echowaves Festival - 2022 отменили из-за логистических проблем

Плохая новость для рейверов – их любимого фестиваля под открытым небом в этом году не будет 20.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-20T12:35+0400

2022-05-20T12:35+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Грузинский фестиваль электронной музыки Echowaves Festival 2022, который обычно проводится летом в курортном поселке Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети), в этом году отменен, сообщили организаторы."Несмотря на самоотверженные усилия нашей команды, решить различные логистические и организационные вопросы оказалось невозможным, – говорится в их письме. – Нашим гостям, отказавшимся вернуть стоимость абонемента 2021 года, сумма будет автоматически зачислена с сегодняшнего дня. Спасибо за поддержку. Надеемся скоро вернуться к вам с хорошими новостями".Фестиваль EchoWaves впервые состоялся на Черноморском побережье Грузии в 2018 году под эгидой популярного в Европе музыкального фестиваля EXIT, который проводится в Сербии, Черногории, Хорватии, Боснии и Румынии. Всего в течение четырех дней на пяти сценах выступили до 150 артистов. Среди хедлайнеров были Хуан Аткинс, Die Antwoord, Solomun, Tricky и другие.Помимо музыки фестиваль EchoWaves предлагает своим гостям такие многообразные развлечения, как зиплайн, баскетбол, футбол, йогу, шоу мыльных пузырей и многое другое.

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anaklia echowaves, фестиваль echowaves, грузия, новости, культура, электронная музыка