https://sputnik-georgia.ru/20220520/v-gruziyu-iz-ukrainy-dostavili-telo-esche-odnogo-gruzinskogo-dobrovoltsa-266780923.html

В Грузию из Украины доставили тело еще одного грузинского добровольца

В Грузию из Украины доставили тело еще одного грузинского добровольца

В эти минуты гражданская панихида проходит в столичном храме Кашвети 20.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-20T14:09+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. В Грузию доставили тело 32-летнего Рати Шургая, который воевал на Украине, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".В эти минуты гражданская панихида проходит в столичном храме Кашвети. Сегодня же тело бойца перевезут домой.Состояние его здоровья ухудшилось после того, как Рати получил серьезные повреждения уже во второй раз. Врачам не удалось его спасти. Шургая погиб на прошлой неделе.По последним данным, на Украине погибли уже 11 грузинских добровольцев.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

обострение ситуации вокруг украины 2022, грузия, происшествия, новости, украина