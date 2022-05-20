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В Грузию из Украины доставили тело еще одного грузинского добровольца
В Грузию из Украины доставили тело еще одного грузинского добровольца
В эти минуты гражданская панихида проходит в столичном храме Кашвети 20.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-20T14:09+0400
2022-05-20T14:09+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. В Грузию доставили тело 32-летнего Рати Шургая, который воевал на Украине, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".В эти минуты гражданская панихида проходит в столичном храме Кашвети. Сегодня же тело бойца перевезут домой.Состояние его здоровья ухудшилось после того, как Рати получил серьезные повреждения уже во второй раз. Врачам не удалось его спасти. Шургая погиб на прошлой неделе.По последним данным, на Украине погибли уже 11 грузинских добровольцев.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
обострение ситуации вокруг украины 2022, грузия, происшествия, новости, украина
В Грузию из Украины доставили тело еще одного грузинского добровольца
14:09 20.05.2022 (обновлено: 14:13 20.05.2022)
В эти минуты гражданская панихида проходит в столичном храме Кашвети
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. В Грузию доставили тело 32-летнего Рати Шургая, который воевал на Украине, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
В эти минуты гражданская панихида проходит в столичном храме Кашвети. Сегодня же тело бойца перевезут домой.
Как рассказывает отец военного Тенгиз Шургая, его сын за короткий период два раза получил контузию. Впервые во время столкновений в городе Изюм, после чего его перевели в Киев, однако он не закончил курса лечения.
Состояние его здоровья ухудшилось после того, как Рати получил серьезные повреждения уже во второй раз. Врачам не удалось его спасти. Шургая погиб на прошлой неделе.
По последним данным, на Украине погибли уже 11 грузинских добровольцев.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.