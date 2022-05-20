https://sputnik-georgia.ru/20220520/v-svyazi-s-26-maya-v-gruzii-naznacheny-dopolnitelnye-aviareysy-266778658.html

В связи с 26 мая в Грузии назначены дополнительные авиарейсы

В связи с 26 мая в Грузии назначены дополнительные авиарейсы

Спрос на дополнительные внутренние рейсы увеличился за счет роста пассажиропотока, отметили в компании 20.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-20T13:43+0400

2022-05-20T13:43+0400

2022-05-20T13:43+0400

натахтари

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местиа

день независимости

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Объединение аэропортов Грузии в связи с Днем независимости страны назначило четыре дополнительных внутренних авиарейса с аэродрома Натахтари (около 30 км от Тбилиси) в Местия и Амбролаури.По данным организации, в четверг, 26 мая, к существующим регулярным рейсам добавлен один рейс в каждом направлении по следующему расписанию:Билет на рейс Натахтари-Местия стоит 90 лари (28 долларов), а рейс Натахтари-Амбролаури – 50 лари (16 долларов). Детям до трех лет билет не нужен, а дети до 12 лет получают скидку 30%. Билеты уже можно приобрести на сайте.

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натахтари, аэродром натахтари, грузия, экономика, новости, авиасообщение в грузии, местиа, день независимости