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Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия

Экспорт из Грузии за четыре месяца вырос на 32,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года 20.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-20T09:01+0400

2022-05-20T09:01+0400

2022-05-20T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле 2022 года вырос на 33,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил примерно 5,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму почти 1,6 миллиарда долларов – на 32,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.За отчетный период в страну импортировали продукцию на 3,7 миллиарда долларов, что на 33,7% больше данных за январь-апрель 2021 года.Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 2,1 миллиарда долларов, что на 34,5% больше аналогичного показателя за первые четыре месяца 2021 года.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе-апреле 2022 года больше всех вырос экспорт азотных удобрений – на 251,2%, ферросплавов – на 75,3%, руд и концентратов драгоценных металлов – на 37,7%, сообщает "Сакстат".В то же время экспорт с начала 2022 года упал на спиртные напитки – на 34,1%, на 8,1% упал экспорт минеральных вод, фундука и орехов, а также на 5,8% – вин.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.За отчетный период больше всего вырос импорт вычислительных машин и их блоков – на 121,6%, изделий из стали – на 115,9%, и нефтепродуктов – на 70,9%.Также, согласно статистике, с начала года сократился лишь импорт электроэнергии – на 5,3%.С кем торгует ГрузияТурция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в первые четыре месяца 2022 года составил 766,3 миллиона долларов, что составляет 14,6% от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Армения, Болгария, Германия Украина и Италия.

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грузия, новости, статистика, экономика, национальная служба статистики грузии "сакстат"