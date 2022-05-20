Внешнеторговый оборот продолжает расти – с кем торгует Грузия
© photo: Sputnik / StringerБатумский грузовой морской порт на Черном море
© photo: Sputnik / Stringer
Экспорт из Грузии за четыре месяца вырос на 32,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле 2022 года вырос на 33,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил примерно 5,3 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".
Грузинскую продукцию за отчетный период вывезли на сумму почти 1,6 миллиарда долларов – на 32,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-апрель 2022 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-апрель 2022 года
© Sputnik
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 3,7 миллиарда долларов, что на 33,7% больше данных за январь-апрель 2021 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2022 года составил 2,1 миллиарда долларов, что на 34,5% больше аналогичного показателя за первые четыре месяца 2021 года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, золото, лесные и другие орехи и т. д.
В январе-апреле 2022 года больше всех вырос экспорт азотных удобрений – на 251,2%, ферросплавов – на 75,3%, руд и концентратов драгоценных металлов – на 37,7%, сообщает "Сакстат".
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-апрель 2022 года, экспорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-апрель 2022 года, экспорт
© Sputnik
В то же время экспорт с начала 2022 года упал на спиртные напитки – на 34,1%, на 8,1% упал экспорт минеральных вод, фундука и орехов, а также на 5,8% – вин.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, медные руды и концентраты, лекарственные средства, пшеницу, электроэнергию, телефонные аппараты для сотовой или иной связи и так далее.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-апрель 2022 года, импорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-апрель 2022 года, импорт
© Sputnik
За отчетный период больше всего вырос импорт вычислительных машин и их блоков – на 121,6%, изделий из стали – на 115,9%, и нефтепродуктов – на 70,9%.
Также, согласно статистике, с начала года сократился лишь импорт электроэнергии – на 5,3%.
С кем торгует Грузия
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в первые четыре месяца 2022 года составил 766,3 миллиона долларов, что составляет 14,6% от общего торгового оборота Грузии.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-апрель 2022 года, страны
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-апрель 2022 года, страны
© Sputnik
В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Армения, Болгария, Германия Украина и Италия.