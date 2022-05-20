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"Вы провинились, если Грузия не в вашем списке путешествий" – Forbes о Кахети
"Вы провинились, если Грузия не в вашем списке путешествий" – Forbes о Кахети
Этот край привлекает туристов не только богатой историей виноделия, но и уникальной природой, достопримечательностями и аутентичной кухней, пишет Forbes 20.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-20T14:40+0400
2022-05-20T14:40+0400
2022-05-20T14:40+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Влиятельное международное издание Forbes посвятило отдельную статью Кахети и рассказало о туристическом потенциале этого грузинского региона, говорится в пресс-релизе Национальной администрации туризма.Журналистка Бреана Уилсон побывала в Грузии по приглашению Национальной администрации туризма и описала туристические места Кахети в своей статье.В статье отмечено, что только в 2021 году Грузия смогла осуществить экспорт 107 миллионов бутылок вина в 62 страны мира. По словам Уилсон, около 70% грузинкой лозы приходится на Кахети, где около 200 видов винограда."Виноделие Грузии насчитывает историю в восемь тысяч лет, но людей в Кахети притягивает не только вино. Кахети отличается уникальной природой, древними крепостями, башнями, альпийскими озерами и скрытыми водопадами", – отмечено в статье.В регионе можно встретить гостиницы мирового уровня, отмечено в статье. Своим читателям Forbes также советует не пропустить фестиваль классической музыки, который проходит в этом регионе."Местные жители везде очень дружелюбные. Вы можете несколько дней провести в богатых, красивейших местах", – подчеркнуто в статье.В статью Forbes попали такие места Кахети, как Сигнахи, Цинандали, Телави. Автор статьи советует читателям конкретные места, где они могут остановиться и продегустировать грузинские вина. Кроме того, в статье рассказывается о семейных винных погребах и традиционных местных блюдах.У издания Forbes на разных медиа-платформах – веб-сайте, соцсетях и печатном медиа – ежемесячно 150 миллионов читателей.
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журнал forbes, туризм, кахети, цинандали, телави, грузия, новости, в мире, вино и виноделие грузии, грузинское вино
"Вы провинились, если Грузия не в вашем списке путешествий" – Forbes о Кахети
Этот край привлекает туристов не только богатой историей виноделия, но и уникальной природой, достопримечательностями и аутентичной кухней, пишет Forbes
ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Влиятельное международное издание Forbes посвятило отдельную статью Кахети и рассказало о туристическом потенциале этого грузинского региона, говорится в пресс-релизе Национальной администрации туризма.
Журналистка Бреана Уилсон побывала в Грузии по приглашению Национальной администрации туризма и описала туристические места Кахети в своей статье.
"Если вы любитель вина и Грузия пока не находится в вашем списке путешествий, скажу, что вы провинились. Но, к счастью, не поздно изменить мнение, поскольку грузинское вино есть, будет и всегда даст возможность попробовать себя", – пишет Уилсон.
В статье отмечено, что только в 2021 году Грузия смогла осуществить экспорт 107 миллионов бутылок вина в 62 страны мира. По словам Уилсон, около 70% грузинкой лозы приходится на Кахети, где около 200 видов винограда.
"Виноделие Грузии насчитывает историю в восемь тысяч лет, но людей в Кахети притягивает не только вино. Кахети отличается уникальной природой, древними крепостями, башнями, альпийскими озерами и скрытыми водопадами", – отмечено в статье.
В регионе можно встретить гостиницы мирового уровня, отмечено в статье. Своим читателям Forbes также советует не пропустить фестиваль классической музыки, который проходит в этом регионе.
"Местные жители везде очень дружелюбные. Вы можете несколько дней провести в богатых, красивейших местах", – подчеркнуто в статье.
В статью Forbes попали такие места Кахети, как Сигнахи, Цинандали, Телави. Автор статьи советует читателям конкретные места, где они могут остановиться и продегустировать грузинские вина. Кроме того, в статье рассказывается о семейных винных погребах и традиционных местных блюдах.
У издания Forbes на разных медиа-платформах – веб-сайте, соцсетях и печатном медиа – ежемесячно 150 миллионов читателей.