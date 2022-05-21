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Софико Чиаурели 85: вспоминаем блестящие роли всенародно любимой актрисы
Софико Чиаурели 85: вспоминаем блестящие роли всенародно любимой актрисы
Сегодня, 21 мая символу женственности грузинского кинематографа, любимице миллионов зрителей, легендарной дочери не менее легендарной матери Верико... 21.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-21T18:24+0400
2022-05-21T18:24+0400
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грузия, мультимедиа, культура, интерактив, грузинское кино, софико чиаурели
Софико Чиаурели 85: вспоминаем блестящие роли всенародно любимой актрисы
18:24 21.05.2022 (обновлено: 18:41 21.05.2022)
Сегодня, 21 мая символу женственности грузинского кинематографа, любимице миллионов зрителей, легендарной дочери не менее легендарной матери Верико Анджапаридзе - Софико Михайловне Чиаурели исполнилось бы 85 лет
Сложно найти в Грузии зрителя, не очарованного героинями в исполнении Софико Чиаурели. Ко дню рождения актрисы Sputnik Грузия подготовил топ-5 самых любимых зрителями ролей.