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Софико Чиаурели 85: вспоминаем блестящие роли всенародно любимой актрисы
Софико Чиаурели 85: вспоминаем блестящие роли всенародно любимой актрисы
Сегодня, 21 мая символу женственности грузинского кинематографа, любимице миллионов зрителей, легендарной дочери не менее легендарной матери Верико... 21.05.2022, Sputnik Грузия
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грузия, мультимедиа, культура, интерактив, грузинское кино, софико чиаурели

Софико Чиаурели 85: вспоминаем блестящие роли всенародно любимой актрисы

18:24 21.05.2022 (обновлено: 18:41 21.05.2022)
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкКадр из кинофильма "Древо желаний". Фуфала - актриса Софико Чиаурели
Кадр из кинофильма Древо желаний. Фуфала - актриса Софико Чиаурели - Sputnik Грузия, 1920, 21.05.2022
© photo: Sputnik
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Сегодня, 21 мая символу женственности грузинского кинематографа, любимице миллионов зрителей, легендарной дочери не менее легендарной матери Верико Анджапаридзе - Софико Михайловне Чиаурели исполнилось бы 85 лет

Сложно найти в Грузии зрителя, не очарованного героинями в исполнении Софико Чиаурели. Ко дню рождения актрисы Sputnik Грузия подготовил топ-5 самых любимых зрителями ролей.

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