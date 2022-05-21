Софико Чиаурели 85: вспоминаем блестящие роли всенародно любимой актрисы

© photo: Sputnik Перейти в фотобанк Кадр из кинофильма "Древо желаний". Фуфала - актриса Софико Чиаурели © photo: Sputnik / Перейти в фотобанк

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Сегодня, 21 мая символу женственности грузинского кинематографа, любимице миллионов зрителей, легендарной дочери не менее легендарной матери Верико Анджапаридзе - Софико Михайловне Чиаурели исполнилось бы 85 лет