https://sputnik-georgia.ru/20220521/chislo-pogibshikh-v-rezultate-vzryva-v-kazakhstane-vyroslo-do-3-sredi-nikh-mladenets-266805576.html

Число погибших в результате взрыва в Казахстане выросло до 3: среди них младенец

Число погибших в результате взрыва в Казахстане выросло до 3: среди них младенец

Из-за взрыва и пожара произошло частичное обрушение здания. Пострадавших госпитализировали 21.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-21T17:46+0400

2022-05-21T17:46+0400

2022-05-21T17:47+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Три человека, двое взрослых и один новорожденный, погибли в результате взрыва близ роддома в аптеке Шымкента на юге Казахстана, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на областное управление здравоохранения.В ведомстве отмечают, что здание, в котором прогремел взрыв, принадлежит ТОО "Межбольничная 138-я аптека". Оно не имеет отношения к перинатальному центру. Однако из-за взрыва и пожара произошло частичное обрушение здания. На момент взрыва в перинатальном центре находились 189 пациентов и 65 сотрудников. Пострадавших доставили в Туркестанскую областную клиническую больницу, Шымкентскую городскую клиническую больницу, городскую больницу №2. По факту взрыва полиция начала досудебное расследование по статье Уголовного кодекса "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть человека". По ней грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

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происшествия, новости, в мире, казахстан