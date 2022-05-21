https://sputnik-georgia.ru/20220521/chislo-pogibshikh-v-rezultate-vzryva-v-kazakhstane-vyroslo-do-3-sredi-nikh-mladenets-266805576.html
Число погибших в результате взрыва в Казахстане выросло до 3: среди них младенец
Число погибших в результате взрыва в Казахстане выросло до 3: среди них младенец
Из-за взрыва и пожара произошло частичное обрушение здания. Пострадавших госпитализировали 21.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-21T17:46+0400
2022-05-21T17:46+0400
2022-05-21T17:47+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Три человека, двое взрослых и один новорожденный, погибли в результате взрыва близ роддома в аптеке Шымкента на юге Казахстана, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на областное управление здравоохранения.В ведомстве отмечают, что здание, в котором прогремел взрыв, принадлежит ТОО "Межбольничная 138-я аптека". Оно не имеет отношения к перинатальному центру. Однако из-за взрыва и пожара произошло частичное обрушение здания. На момент взрыва в перинатальном центре находились 189 пациентов и 65 сотрудников. Пострадавших доставили в Туркестанскую областную клиническую больницу, Шымкентскую городскую клиническую больницу, городскую больницу №2. По факту взрыва полиция начала досудебное расследование по статье Уголовного кодекса "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть человека". По ней грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
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происшествия, новости, в мире, казахстан
Число погибших в результате взрыва в Казахстане выросло до 3: среди них младенец
17:46 21.05.2022 (обновлено: 17:47 21.05.2022)
Из-за взрыва и пожара произошло частичное обрушение здания. Пострадавших госпитализировали
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik.
Три человека, двое взрослых и один новорожденный, погибли в результате взрыва близ роддома в аптеке Шымкента на юге Казахстана, сообщает Sputnik Казахстан
со ссылкой на областное управление здравоохранения.
"Жертвами трагического происшествия стали охранник 1979 года рождения, рабочий 1980 года рождения и новорожденный ребенок, которому было 18 дней", - уточнили в ведомстве.
В ведомстве отмечают, что здание, в котором прогремел взрыв, принадлежит ТОО "Межбольничная 138-я аптека". Оно не имеет отношения к перинатальному центру. Однако из-за взрыва и пожара произошло частичное обрушение здания.
На момент взрыва в перинатальном центре находились 189 пациентов и 65 сотрудников. Пострадавших доставили в Туркестанскую областную клиническую больницу, Шымкентскую городскую клиническую больницу, городскую больницу №2.
По факту взрыва полиция начала досудебное расследование по статье Уголовного кодекса "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть человека". По ней грозит лишение свободы на срок до 7 лет.