День памяти Николая Чудотворца 2022: молитвы, о чем просят святого
18:58 21.05.2022 (обновлено: 19:53 21.05.2022)
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Православная церковь 22 мая празднует день Николая Чудотворца – одного из самых почитаемых святых
Свидетельства о многочисленных чудесах, совершенных Николаем Чудотворцем, и его необычайном милосердии, сохранились в церковном предании.
По сей день святой оказывает помощь людям, обращающимся к нему с молитвой. Иконы Николая Чудотворца хранятся на кораблях и судах, что говорит об особом его почитании моряками.
В честь Николая Чудотворца торжества по церковному календарю совершаются три раза в год: 22 мая – в память о перенесении мощей святого в Бар (Бари, Италия) из Мир Ликийских (территория современной Турции), 11 августа – в день рождества Чудотворца и 19 декабря – в день его кончины.
© photo: Sputnik / Alexey Varfalomeev / Перейти в фотобанк"Чудотворец Николай Мирликийский и чудотворец Сергий Радонежский"
"Чудотворец Николай Мирликийский и чудотворец Сергий Радонежский"
© photo: Sputnik / Alexey Varfalomeev/
Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, когда перенесли мощи Николая Чудотворца, какие молитвы возносят святому и о чем просят.
Когда перенесли мощи святого в Италию?
Мощи Николая Чудотворца перенесли из Мир Ликийских в Бар (современное название Бари) купцы итальянского города в 1087 году, спасая святыню от возможного уничтожения.
Согласно древним источникам, в ХI веке турки опустошали владения греческой империи в Малой Азии – разоряли города и села, убивая их жителей, уничтожая святые храмы, мощи, иконы и книги. Вся Ликийская страна, в том числе и город Миры, также были разрушены. Развалины храма с гробницей Николая Чудотворца, глубоко чтимого всем христианским миром, охранялись лишь несколькими монахами.
В 1087 году Николай Чудотворец явился одному священнику города Бар и велел перенести его мощи из Мир Ликийских в этот город. Горожане немедленно снарядили три корабля и отправили их за мощами.
© photo: Sputnik / Yuri Prostyakov / Перейти в фотобанкФрагмент иконы "Святитель Николай Чудотворец Зарайский с житием"
Фрагмент иконы "Святитель Николай Чудотворец Зарайский с житием"
© photo: Sputnik / Yuri Prostyakov/
Попутный ветер благоприятствовал барийцам. Достигнув берегов Ликии, они проникли в церковь, разбили церковный помост, под которым стояла гробница с мощами, извлекли из переполненного миром саркофага мощи святителя и перенесли их на корабль.
Корабли вернулись в Бар 8 мая (21 мая по новому стилю). Великой святыне была устроена торжественная встреча при участии многочисленного духовенства и всего населения. На следующий день мощи Николая Чудотворца были торжественно перенесены в церковь Святого Стефана.
Мощи святого и поныне хранятся в Бари в белоснежной базилике Сан Сабино.
О чем просят
Молятся Николаю Чудотворцу в самых разных жизненных испытаниях. Люди свидетельствуют, что на молитву верующих святой откликается скоро. Просят Николая Чудотворца и о благополучии путешествующих.
Чудотворца просят избавить от голода, о благополучном замужестве дочерей, вспоминая, как пожертвовал святой Николай тайно дочерям разорившегося мужчины денег на приданое.
© photo: Sputnik / Alexander Liskyn / Перейти в фотобанкФреска иконописца Дионисия "Святитель Николай Мирликийский"
Фреска иконописца Дионисия "Святитель Николай Мирликийский"
© photo: Sputnik / Alexander Liskyn/
Николай Чудотворец еще при жизни прославился как защитник невинно осужденных, умиротворитель враждующих и избавитель от напрасной смерти.
Просят Николая Чудотворца о любой помощи, помня, какой силой обладает его молитва.
Молитвы
Молитва первая
О всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае!
Молим тя, буди надежда всех христиан, верных защитель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель, да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единаго в Троице поколоняемого Бога во веки веков. Аминь.
Николай Рерих "Святой Никола".
© photo: Sputnik / Abram Shterenberg/
Молитва вторая
О великий заступниче, архиерею Божий, Николае преблаженне, иже подсолнечную осиявый чудесы, призывающим же тя скорый услышатель являйяся, ихже присно предваряеши и спасаеши, и избавляеши, и от бед всяческих изъимаеши, от Бога данною ти чудес и даров благодатию!
Услыши мя недостойнаго, с верою тя призывающа и молебное тебе приносяща пение; тебе бо ходатая на умоление ко Христу предлагаю.
О пресловущий в чудесех, святителем высото! яко имеяй дерзновение, скоро Владыце предстани, и преподобнии свои руце молебне к Нему простри о мне грешнем, и от Него щедроты благости подаждь ми, и приими мя в свое заступление, и от всех бед и зол мя избави, от нашествия врагов видимых и невидимых свобождая, и тех всех наветы и злохитрства погубляя, и борющих мя во всей жизни моей отражая; прегрешением же моим прощение испроси, и спасена мя Христу представи и Царствия Небеснаго сподоби улучити за множество того человеколюбия, емуже подобает всяка слава, честь и поклонение, со безначальным его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков.
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