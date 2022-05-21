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https://sputnik-georgia.ru/20220521/den-pamyati-nikolaya-chudotvortsa-2022-molitvy-o-chem-prosyat-svyatogo-266806124.html
День памяти Николая Чудотворца 2022: молитвы, о чем просят святого
День памяти Николая Чудотворца 2022: молитвы, о чем просят святого
Православная церковь 22 мая празднует день Николая Чудотворца – одного из самых почитаемых Святых
2022-05-21T18:58+0400
2022-05-21T19:53+0400
справки
святой николай чудотворец
религия
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календарь религиозных праздников
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Свидетельства о многочисленных чудесах, совершенных Николаем Чудотворцем, и его необычайном милосердии, сохранились в церковном предании.По сей день святой оказывает помощь людям, обращающимся к нему с молитвой. Иконы Николая Чудотворца хранятся на кораблях и судах, что говорит об особом его почитании моряками.В честь Николая Чудотворца торжества по церковному календарю совершаются три раза в год: 22 мая – в память о перенесении мощей святого в Бар (Бари, Италия) из Мир Ликийских (территория современной Турции), 11 августа – в день рождества Чудотворца и 19 декабря – в день его кончины.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, когда перенесли мощи Николая Чудотворца, какие молитвы возносят святому и о чем просят.Когда перенесли мощи святого в Италию?Мощи Николая Чудотворца перенесли из Мир Ликийских в Бар (современное название Бари) купцы итальянского города в 1087 году, спасая святыню от возможного уничтожения.Согласно древним источникам, в ХI веке турки опустошали владения греческой империи в Малой Азии – разоряли города и села, убивая их жителей, уничтожая святые храмы, мощи, иконы и книги. Вся Ликийская страна, в том числе и город Миры, также были разрушены. Развалины храма с гробницей Николая Чудотворца, глубоко чтимого всем христианским миром, охранялись лишь несколькими монахами.В 1087 году Николай Чудотворец явился одному священнику города Бар и велел перенести его мощи из Мир Ликийских в этот город. Горожане немедленно снарядили три корабля и отправили их за мощами.Попутный ветер благоприятствовал барийцам. Достигнув берегов Ликии, они проникли в церковь, разбили церковный помост, под которым стояла гробница с мощами, извлекли из переполненного миром саркофага мощи святителя и перенесли их на корабль.Корабли вернулись в Бар 8 мая (21 мая по новому стилю). Великой святыне была устроена торжественная встреча при участии многочисленного духовенства и всего населения. На следующий день мощи Николая Чудотворца были торжественно перенесены в церковь Святого Стефана.Мощи святого и поныне хранятся в Бари в белоснежной базилике Сан Сабино.О чем просятМолятся Николаю Чудотворцу в самых разных жизненных испытаниях. Люди свидетельствуют, что на молитву верующих святой откликается скоро. Просят Николая Чудотворца и о благополучии путешествующих.Чудотворца просят избавить от голода, о благополучном замужестве дочерей, вспоминая, как пожертвовал святой Николай тайно дочерям разорившегося мужчины денег на приданое.Николай Чудотворец еще при жизни прославился как защитник невинно осужденных, умиротворитель враждующих и избавитель от напрасной смерти. Просят Николая Чудотворца о любой помощи, помня, какой силой обладает его молитва.МолитвыМолитва перваяО всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае!Молим тя, буди надежда всех христиан, верных защитель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель, да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единаго в Троице поколоняемого Бога во веки веков. Аминь.Молитва втораяО великий заступниче, архиерею Божий, Николае преблаженне, иже подсолнечную осиявый чудесы, призывающим же тя скорый услышатель являйяся, ихже присно предваряеши и спасаеши, и избавляеши, и от бед всяческих изъимаеши, от Бога данною ти чудес и даров благодатию!Услыши мя недостойнаго, с верою тя призывающа и молебное тебе приносяща пение; тебе бо ходатая на умоление ко Христу предлагаю.О пресловущий в чудесех, святителем высото! яко имеяй дерзновение, скоро Владыце предстани, и преподобнии свои руце молебне к Нему простри о мне грешнем, и от Него щедроты благости подаждь ми, и приими мя в свое заступление, и от всех бед и зол мя избави, от нашествия врагов видимых и невидимых свобождая, и тех всех наветы и злохитрства погубляя, и борющих мя во всей жизни моей отражая; прегрешением же моим прощение испроси, и спасена мя Христу представи и Царствия Небеснаго сподоби улучити за множество того человеколюбия, емуже подобает всяка слава, честь и поклонение, со безначальным его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков.Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , святой николай чудотворец, религия , религиозный праздник, церковный праздник, календарь религиозных праздников

День памяти Николая Чудотворца 2022: молитвы, о чем просят святого

18:58 21.05.2022 (обновлено: 19:53 21.05.2022)
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкИкона «Николай Чудотворец»
Икона «Николай Чудотворец» - Sputnik Грузия, 1920, 21.05.2022
© photo: Sputnik
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Православная церковь 22 мая празднует день Николая Чудотворца – одного из самых почитаемых святых
Свидетельства о многочисленных чудесах, совершенных Николаем Чудотворцем, и его необычайном милосердии, сохранились в церковном предании.
По сей день святой оказывает помощь людям, обращающимся к нему с молитвой. Иконы Николая Чудотворца хранятся на кораблях и судах, что говорит об особом его почитании моряками.
В честь Николая Чудотворца торжества по церковному календарю совершаются три раза в год: 22 мая – в память о перенесении мощей святого в Бар (Бари, Италия) из Мир Ликийских (территория современной Турции), 11 августа – в день рождества Чудотворца и 19 декабря – в день его кончины.
© photo: Sputnik / Alexey Varfalomeev / Перейти в фотобанк"Чудотворец Николай Мирликийский и чудотворец Сергий Радонежский"
Чудотворец Николай Мирликийский и чудотворец Сергий Радонежский - Sputnik Грузия, 1920, 21.05.2022
"Чудотворец Николай Мирликийский и чудотворец Сергий Радонежский"
© photo: Sputnik / Alexey Varfalomeev
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Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, когда перенесли мощи Николая Чудотворца, какие молитвы возносят святому и о чем просят.

Когда перенесли мощи святого в Италию?

Мощи Николая Чудотворца перенесли из Мир Ликийских в Бар (современное название Бари) купцы итальянского города в 1087 году, спасая святыню от возможного уничтожения.
Согласно древним источникам, в ХI веке турки опустошали владения греческой империи в Малой Азии – разоряли города и села, убивая их жителей, уничтожая святые храмы, мощи, иконы и книги. Вся Ликийская страна, в том числе и город Миры, также были разрушены. Развалины храма с гробницей Николая Чудотворца, глубоко чтимого всем христианским миром, охранялись лишь несколькими монахами.
В 1087 году Николай Чудотворец явился одному священнику города Бар и велел перенести его мощи из Мир Ликийских в этот город. Горожане немедленно снарядили три корабля и отправили их за мощами.
© photo: Sputnik / Yuri Prostyakov / Перейти в фотобанкФрагмент иконы "Святитель Николай Чудотворец Зарайский с житием"
Фрагмент иконы Святитель Николай Чудотворец Зарайский с житием - Sputnik Грузия, 1920, 21.05.2022
Фрагмент иконы "Святитель Николай Чудотворец Зарайский с житием"
© photo: Sputnik / Yuri Prostyakov
/
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Попутный ветер благоприятствовал барийцам. Достигнув берегов Ликии, они проникли в церковь, разбили церковный помост, под которым стояла гробница с мощами, извлекли из переполненного миром саркофага мощи святителя и перенесли их на корабль.
Корабли вернулись в Бар 8 мая (21 мая по новому стилю). Великой святыне была устроена торжественная встреча при участии многочисленного духовенства и всего населения. На следующий день мощи Николая Чудотворца были торжественно перенесены в церковь Святого Стефана.
Мощи святого и поныне хранятся в Бари в белоснежной базилике Сан Сабино.

О чем просят

Молятся Николаю Чудотворцу в самых разных жизненных испытаниях. Люди свидетельствуют, что на молитву верующих святой откликается скоро. Просят Николая Чудотворца и о благополучии путешествующих.
Чудотворца просят избавить от голода, о благополучном замужестве дочерей, вспоминая, как пожертвовал святой Николай тайно дочерям разорившегося мужчины денег на приданое.
© photo: Sputnik / Alexander Liskyn / Перейти в фотобанкФреска иконописца Дионисия "Святитель Николай Мирликийский"
Фреска иконописца Дионисия Святитель Николай Мирликийский - Sputnik Грузия, 1920, 21.05.2022
Фреска иконописца Дионисия "Святитель Николай Мирликийский"
© photo: Sputnik / Alexander Liskyn
/
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Николай Чудотворец еще при жизни прославился как защитник невинно осужденных, умиротворитель враждующих и избавитель от напрасной смерти.
Просят Николая Чудотворца о любой помощи, помня, какой силой обладает его молитва.

Молитвы

Молитва первая
О всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае!
Молим тя, буди надежда всех христиан, верных защитель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель, да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единаго в Троице поколоняемого Бога во веки веков. Аминь.
© photo: Sputnik / Abram Shterenberg / Перейти в фотобанкНиколай Рерих "Святой Никола".
Николай Рерих Святой Никола. - Sputnik Грузия, 1920, 21.05.2022
Николай Рерих "Святой Никола".
© photo: Sputnik / Abram Shterenberg
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Молитва вторая
О великий заступниче, архиерею Божий, Николае преблаженне, иже подсолнечную осиявый чудесы, призывающим же тя скорый услышатель являйяся, ихже присно предваряеши и спасаеши, и избавляеши, и от бед всяческих изъимаеши, от Бога данною ти чудес и даров благодатию!
Услыши мя недостойнаго, с верою тя призывающа и молебное тебе приносяща пение; тебе бо ходатая на умоление ко Христу предлагаю.
О пресловущий в чудесех, святителем высото! яко имеяй дерзновение, скоро Владыце предстани, и преподобнии свои руце молебне к Нему простри о мне грешнем, и от Него щедроты благости подаждь ми, и приими мя в свое заступление, и от всех бед и зол мя избави, от нашествия врагов видимых и невидимых свобождая, и тех всех наветы и злохитрства погубляя, и борющих мя во всей жизни моей отражая; прегрешением же моим прощение испроси, и спасена мя Христу представи и Царствия Небеснаго сподоби улучити за множество того человеколюбия, емуже подобает всяка слава, честь и поклонение, со безначальным его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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