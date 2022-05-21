https://sputnik-georgia.ru/20220521/den-zaschity-detey-1-iyunya-otmetyat-v-parke-mtatsminda-266801812.html

День защиты детей 1 июня отметят в парке Мтацминда

День защиты детей 1 июня отметят в парке Мтацминда

Детей и их родителей ждут интересные мероприятия в одном из самых красивых парков грузинской столицы 21.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-21T23:13+0400

2022-05-21T23:13+0400

2022-05-21T23:13+0400

парк мтацминда

грузия

новости

общество

дети

международный день защиты детей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24886/89/248868954_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_dcb1bfb731f40461ae9f101309f7989e.jpg

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Международный день защиты детей отметят в столичном парке Мтацминда 1 июня, говорится в сообщении организаторов."Международный день защиты детей 1 июня парк Мтацминда всегда отмечает с особенной грандиозностью", – пишут организаторы.В связи с праздником, гостей парка будут ждать развлекательные мероприятия с 12:00 до 20:00.Дети смогут посетить развлекательную программу, детский концерт, а также увидеть представление аниматоров.Помимо этого, маленьких гостей парка ждут веселые игры и розыгрыш подарков.

парк мтацминда

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

парк мтацминда, грузия, новости, общество, дети, международный день защиты детей