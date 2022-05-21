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День защиты детей 1 июня отметят в парке Мтацминда
День защиты детей 1 июня отметят в парке Мтацминда
Детей и их родителей ждут интересные мероприятия в одном из самых красивых парков грузинской столицы 21.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-21T23:13+0400
2022-05-21T23:13+0400
2022-05-21T23:13+0400
парк мтацминда
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новости
общество
дети
международный день защиты детей
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Международный день защиты детей отметят в столичном парке Мтацминда 1 июня, говорится в сообщении организаторов."Международный день защиты детей 1 июня парк Мтацминда всегда отмечает с особенной грандиозностью", – пишут организаторы.В связи с праздником, гостей парка будут ждать развлекательные мероприятия с 12:00 до 20:00.Дети смогут посетить развлекательную программу, детский концерт, а также увидеть представление аниматоров.Помимо этого, маленьких гостей парка ждут веселые игры и розыгрыш подарков.
парк мтацминда
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парк мтацминда, грузия, новости, общество, дети, международный день защиты детей
День защиты детей 1 июня отметят в парке Мтацминда
Детей и их родителей ждут интересные мероприятия в одном из самых красивых парков грузинской столицы
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Международный день защиты детей отметят в столичном парке Мтацминда 1 июня, говорится в сообщении организаторов.
"Международный день защиты детей 1 июня парк Мтацминда всегда отмечает с особенной грандиозностью", – пишут организаторы.
В связи с праздником, гостей парка будут ждать развлекательные мероприятия с 12:00 до 20:00.
Дети смогут посетить развлекательную программу, детский концерт, а также увидеть представление аниматоров.
Помимо этого, маленьких гостей парка ждут веселые игры и розыгрыш подарков.