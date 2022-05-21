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День защиты детей 1 июня отметят в парке Мтацминда
День защиты детей 1 июня отметят в парке Мтацминда
Детей и их родителей ждут интересные мероприятия в одном из самых красивых парков грузинской столицы 21.05.2022, Sputnik Грузия
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парк мтацминда
грузия
новости
общество
дети
международный день защиты детей
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Международный день защиты детей отметят в столичном парке Мтацминда 1 июня, говорится в сообщении организаторов."Международный день защиты детей 1 июня парк Мтацминда всегда отмечает с особенной грандиозностью", – пишут организаторы.В связи с праздником, гостей парка будут ждать развлекательные мероприятия с 12:00 до 20:00.Дети смогут посетить развлекательную программу, детский концерт, а также увидеть представление аниматоров.Помимо этого, маленьких гостей парка ждут веселые игры и розыгрыш подарков.
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парк мтацминда, грузия, новости, общество, дети, международный день защиты детей

День защиты детей 1 июня отметят в парке Мтацминда

23:13 21.05.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliПарк Мтацминда. Закрытые и не работающие детские аттракционы
Парк Мтацминда. Закрытые и не работающие детские аттракционы - Sputnik Грузия, 1920, 21.05.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Детей и их родителей ждут интересные мероприятия в одном из самых красивых парков грузинской столицы
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Международный день защиты детей отметят в столичном парке Мтацминда 1 июня, говорится в сообщении организаторов.
"Международный день защиты детей 1 июня парк Мтацминда всегда отмечает с особенной грандиозностью", – пишут организаторы.
© Sputnik / Alexander ImedashviliПарк Мтацминда. Кафе и рестораны утром еще закрыты. На аллеях парка до середины дня практически нет посетителей
Парк Мтацминда. Кафе и рестораны утром еще закрыты. На аллеях парка до середины дня практически нет посетителей - Sputnik Грузия, 1920, 21.05.2022
Парк Мтацминда. Кафе и рестораны утром еще закрыты. На аллеях парка до середины дня практически нет посетителей
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В связи с праздником, гостей парка будут ждать развлекательные мероприятия с 12:00 до 20:00.
Дети смогут посетить развлекательную программу, детский концерт, а также увидеть представление аниматоров.
Помимо этого, маленьких гостей парка ждут веселые игры и розыгрыш подарков.
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