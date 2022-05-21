https://sputnik-georgia.ru/20220521/garibashvili-vtorogo-fronta-ne-budet---gruziya-dumaet-ob-interesakh-svoey-strany-266807698.html
Гарибашвили: второго фронта не будет - Грузия думает об интересах своей страны
Гарибашвили: второго фронта не будет - Грузия думает об интересах своей страны
Грузия хорошо знает, что такое война, и не хочет ее повторения, заявил премьер 21.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-21T19:42+0400
2022-05-21T19:42+0400
2022-05-21T19:42+0400
грузия
политика
новости
украина
россия
ираклий гарибашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260125150_0:115:1280:836_1920x0_80_0_0_bcafd8e630dabff71d26848a17072dc1.jpg
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Второго фронта в Грузии не будет, так как власти Грузии думают и руководствуются интересами своей страны, сказал Ираклий Гарибашвили журналистам. К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Позже этот призыв повторили и другие представители власти Украины. Он отметил, что самой большой трагедией части политиков Грузии является то, что они думают о другой стране, а не об интересах своей страны. "Грузия хорошо знает, что такое война, и не хочет ее повторения", - добавил Гарибашвили. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" объясняет решение не вводить двусторонние санкции против России тем, что от этого пострадает только сама Грузия. Между тем, власти Грузии оказывают Украине гуманитарную и политическую поддержку. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260125150_150:108:1143:853_1920x0_80_0_0_523a28f93d10aff5810962d4938cc60d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, украина, россия, ираклий гарибашвили
Гарибашвили: второго фронта не будет - Грузия думает об интересах своей страны
Грузия хорошо знает, что такое война, и не хочет ее повторения, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Второго фронта в Грузии не будет, так как власти Грузии думают и руководствуются интересами своей страны, сказал Ираклий Гарибашвили журналистам.
К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Позже этот призыв повторили и другие представители власти Украины.
"Никто не получит второго фронта в Грузии, так как мы прежде всего думаем об интересах страны. Для меня главнее думать о наших национальных интересах", - сказал Гарибашвили.
Он отметил, что самой большой трагедией части политиков Грузии является то, что они думают о другой стране, а не об интересах своей страны.
"Грузия хорошо знает, что такое война, и не хочет ее повторения", - добавил Гарибашвили.
Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" объясняет решение не вводить двусторонние санкции против России тем, что от этого пострадает только сама Грузия. Между тем, власти Грузии оказывают Украине гуманитарную и политическую поддержку.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.