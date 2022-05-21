https://sputnik-georgia.ru/20220521/garibashvili-vtorogo-fronta-ne-budet---gruziya-dumaet-ob-interesakh-svoey-strany-266807698.html

Гарибашвили: второго фронта не будет - Грузия думает об интересах своей страны

Гарибашвили: второго фронта не будет - Грузия думает об интересах своей страны

Грузия хорошо знает, что такое война, и не хочет ее повторения, заявил премьер 21.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-21T19:42+0400

2022-05-21T19:42+0400

2022-05-21T19:42+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Второго фронта в Грузии не будет, так как власти Грузии думают и руководствуются интересами своей страны, сказал Ираклий Гарибашвили журналистам. К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Позже этот призыв повторили и другие представители власти Украины. Он отметил, что самой большой трагедией части политиков Грузии является то, что они думают о другой стране, а не об интересах своей страны. "Грузия хорошо знает, что такое война, и не хочет ее повторения", - добавил Гарибашвили. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" объясняет решение не вводить двусторонние санкции против России тем, что от этого пострадает только сама Грузия. Между тем, власти Грузии оказывают Украине гуманитарную и политическую поддержку. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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грузия, политика, новости, украина, россия, ираклий гарибашвили