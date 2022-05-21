https://sputnik-georgia.ru/20220521/gubernator-shida-kartli-pokinul-post-266799058.html
Губернатор Шида Картли покинул пост
Губернатор Шида Картли покинул пост
Валериан Мчедлидзе был назначен на должность губернатора региона ровно год назад, в мае 2021 года 21.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-21T11:01+0400
2022-05-21T11:01+0400
2022-05-21T11:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Губернатор Шида Картли Валериан Мчедлидзе покинул занимаемый пост, передает Первый канал.Как заявил сам Мчедлидзе, он продолжит работу на государственной службе в направлении охраны окружающей среды. Других объяснений относительно кадровых изменений дано не было.Валериан Мчедлидзе был назначен на должность губернатора региона год назад, в мае 2021 года.Пока неизвестно, кто займет пост губернатора Шида Картли, однако до этого обязанности губернатора будет выполнять первый заместитель Симон Гуледани.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шида картли, грузия, новости, политика
Губернатор Шида Картли покинул пост
Валериан Мчедлидзе был назначен на должность губернатора региона ровно год назад, в мае 2021 года
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik.
Губернатор Шида Картли Валериан Мчедлидзе покинул занимаемый пост, передает Первый канал
.
Как заявил сам Мчедлидзе, он продолжит работу на государственной службе в направлении охраны окружающей среды. Других объяснений относительно кадровых изменений дано не было.
Валериан Мчедлидзе был назначен на должность губернатора региона год назад, в мае 2021 года.
Пока неизвестно, кто займет пост губернатора Шида Картли, однако до этого обязанности губернатора будет выполнять первый заместитель Симон Гуледани.