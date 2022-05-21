https://sputnik-georgia.ru/20220521/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-21-maya-2022-266783751.html
Какой сегодня церковный праздник: 21 мая 2022
Какой сегодня церковный праздник: 21 мая 2022
По православному церковному календарю 21 мая 2022 отмечают день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Кроме того, по церковному календарю 21 мая поминают Арсения Великого и Пимена, постника Печерского
2022-05-21T01:01+0400
2022-05-21T01:01+0400
2022-05-21T01:01+0400
религия
справки
религиозный праздник
церковный праздник
календарь религиозных праздников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24470/34/244703449_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5b1b87668417eb5f13b65cc82743d222.jpg
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.БогословПо церковному календарю 21 мая поминают апостола и евангелиста Иоанна Богослова – самого юного и любимого из 12 учеников Спасителя.Иоанна и его старшего брата Иакова Иисус призвал на Генисаретском озере (Тивериадское озеро). Оба брата последовали за Ним, оставив своего отца.Возвышенного юношу Иисус любил особенно за его девственную чистоту и жертвенную любовь. Богослов, которого Иисус особенно приблизил к Себе, неотступно следовал за Учителем по Крестному пути, скорбя всем сердцем.Иоанн, единственный из всех апостолов, стоял у креста Спасителя на Голгофе, не заботясь о собственной безопасности. Именно ему распятый Иисус вверил Пресвятую Богоматерь, сказав: "Сын Мой, вот твоя мать!"С того момента, вплоть до самого Успения Богородицы, Богослов служил Ей как родной матери, не отлучаясь из Иерусалима.После Успения Божьей Матери, Богослов начал проповедовать о Спасителе в Ефесе и других малоазийских городах. Проповедь апостола сопровождалась многочисленными и великими чудесами.Прожил Богослов долгую жизнь. Он скончался в возрасте ста с лишним лет. По просьбе Иоанна изумленные ученики похоронили cвятого живьем в крестообразной могиле, накрыв платком лицо. Однако через некоторое время, когда вскрыли могилу, тела Иоанна там не оказалось.На могиле Иоанна в древности каждый год 21 мая выступал тонкий слой праха, приносивший исцеления. В память об этом чуде церковь установила празднование в этот день.Арсений ВеликийПо церковному календарю 21 мая поминают преподобного Арсения Великого.Родился будущий святой в христианской семье в Риме в 354 году. Получив отличное образование и хорошо владея латинским и греческим языками, он стал диаконом в одной из римских церквей.Заметив образованного молодого человека, император Феодосий пригласил его стать учителем его сыновей Аркадия и Гонория. По настоянию папы Римского Дамасия, Арсений, оставив в 29 лет диаконское служение, уехал в Константинополь, но продолжал мечтать о монашестве и уединенной жизни.В 394 году он тайно отплыл в Александрию на корабле, а оттуда отправился в один из монастырей в Скитской пустыне. Приняв постриг, Арсений ушел в затвор. Он выходил к братии только на богослужения.Преподобный стал известен среди египетского монашества благодаря замечательным наставлениям о монашестве, записанным его учениками. Он также написал одно из толкований на Евангелие от Луки.Преподобный скончался в 95 лет.Постник ПечерскийПо церковному календарю 21 мая поминают преподобного Пимена, постника Печерского.Подвизался будущий святой в Дальних пещерах. Пищу преподобный вкушал только один раз в день и небольших количествах. Воздерживался он не только в пище, но и от поступков, мыслей и чувств неугодных Богу. За воздержание и труды его прозвали постником.Игуменом Киево-Печерского монастыря преподобный Пимен был с 1132 по 1141 год.ИмениныПо церковному календарю 21 мая именины отмечают Арсений, Адриан, Иван и Никифор.Материал подготовлен на основе открытых источников
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24470/34/244703449_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2ca8f567e79052e5ca0b9db6c04a1261.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
религия , справки , религиозный праздник, церковный праздник, календарь религиозных праздников
Какой сегодня церковный праздник: 21 мая 2022
По православному церковному календарю 21 мая 2022 отмечают день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Кроме того, по церковному календарю 21 мая поминают Арсения Великого и Пимена, постника Печерского
Sputnik Грузия
рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.
Богослов
По церковному календарю 21 мая поминают апостола и евангелиста Иоанна Богослова – самого юного и любимого из 12 учеников Спасителя.
Иоанна и его старшего брата Иакова Иисус призвал на Генисаретском озере (Тивериадское озеро). Оба брата последовали за Ним, оставив своего отца.
Возвышенного юношу Иисус любил особенно за его девственную чистоту и жертвенную любовь. Богослов, которого Иисус особенно приблизил к Себе, неотступно следовал за Учителем по Крестному пути, скорбя всем сердцем.
Иоанн, единственный из всех апостолов, стоял у креста Спасителя на Голгофе, не заботясь о собственной безопасности. Именно ему распятый Иисус вверил Пресвятую Богоматерь, сказав: "Сын Мой, вот твоя мать!"
С того момента, вплоть до самого Успения Богородицы, Богослов служил Ей как родной матери, не отлучаясь из Иерусалима.
После Успения Божьей Матери, Богослов начал проповедовать о Спасителе в Ефесе и других малоазийских городах. Проповедь апостола сопровождалась многочисленными и великими чудесами.
Прожил Богослов долгую жизнь. Он скончался в возрасте ста с лишним лет. По просьбе Иоанна изумленные ученики похоронили cвятого живьем в крестообразной могиле, накрыв платком лицо. Однако через некоторое время, когда вскрыли могилу, тела Иоанна там не оказалось.
На могиле Иоанна в древности каждый год 21 мая выступал тонкий слой праха, приносивший исцеления. В память об этом чуде церковь установила празднование в этот день.
Арсений Великий
По церковному календарю 21 мая поминают преподобного Арсения Великого.
Родился будущий святой в христианской семье в Риме в 354 году. Получив отличное образование и хорошо владея латинским и греческим языками, он стал диаконом в одной из римских церквей.
Заметив образованного молодого человека, император Феодосий пригласил его стать учителем его сыновей Аркадия и Гонория. По настоянию папы Римского Дамасия, Арсений, оставив в 29 лет диаконское служение, уехал в Константинополь, но продолжал мечтать о монашестве и уединенной жизни.
В 394 году он тайно отплыл в Александрию на корабле, а оттуда отправился в один из монастырей в Скитской пустыне. Приняв постриг, Арсений ушел в затвор. Он выходил к братии только на богослужения.
Преподобный стал известен среди египетского монашества благодаря замечательным наставлениям о монашестве, записанным его учениками. Он также написал одно из толкований на Евангелие от Луки.
Преподобный скончался в 95 лет.
Постник Печерский
По церковному календарю 21 мая поминают преподобного Пимена, постника Печерского.
Подвизался будущий святой в Дальних пещерах. Пищу преподобный вкушал только один раз в день и небольших количествах. Воздерживался он не только в пище, но и от поступков, мыслей и чувств неугодных Богу. За воздержание и труды его прозвали постником.
Игуменом Киево-Печерского монастыря преподобный Пимен был с 1132 по 1141 год.
По церковному календарю 21 мая именины отмечают Арсений, Адриан, Иван и Никифор.
Материал подготовлен на основе открытых источников