https://sputnik-georgia.ru/20220521/krovavoe-ubiystvo-v-tbilisi-versii-i-psikhologicheskaya-pomosch-detyam--266805224.html

Кровавое убийство в Тбилиси: версии и психологическая помощь детям

Кровавое убийство в Тбилиси: версии и психологическая помощь детям

Ужасное убийство произошло на проспекте Гурамишвили в автобусе №323, который следовал по маршруту Бараташвили-Глдани 21.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-21T17:26+0400

2022-05-21T17:26+0400

2022-05-21T19:45+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Детей женщины, жестокой убитой сегодня в муниципальном автобусе, доставили в центр психологической помощи, где им оказывают помощь, сообщает телеканал "Формула". По данным телеканала, трем детям понадобилась помощь медиков из-за шокового состояния. Убитой был 31 год. Также выяснилась и причина ссоры. Очевидцы утверждают, что мужчина устроил сцену ревности жене из-за текстового сообщения. По словам очевидцев, после совершения убийства мужчина спустился с автобуса и дождался полицию. Его задержали на месте.Это произошло на проспекте Гурамишвили в автобусе №323, который следовал по маршруту Бараташвили-Глдани.Уголовное дело ведется по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах члена семьи".

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преступность в грузии, происшествия, грузия, новости