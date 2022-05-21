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Кровавое убийство в Тбилиси: версии и психологическая помощь детям
Кровавое убийство в Тбилиси: версии и психологическая помощь детям
Ужасное убийство произошло на проспекте Гурамишвили в автобусе №323, который следовал по маршруту Бараташвили-Глдани 21.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-21T17:26+0400
2022-05-21T17:26+0400
2022-05-21T19:45+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Детей женщины, жестокой убитой сегодня в муниципальном автобусе, доставили в центр психологической помощи, где им оказывают помощь, сообщает телеканал "Формула". По данным телеканала, трем детям понадобилась помощь медиков из-за шокового состояния. Убитой был 31 год. Также выяснилась и причина ссоры. Очевидцы утверждают, что мужчина устроил сцену ревности жене из-за текстового сообщения. По словам очевидцев, после совершения убийства мужчина спустился с автобуса и дождался полицию. Его задержали на месте.Это произошло на проспекте Гурамишвили в автобусе №323, который следовал по маршруту Бараташвили-Глдани.Уголовное дело ведется по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах члена семьи".
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
преступность в грузии, происшествия, грузия, новости
Кровавое убийство в Тбилиси: версии и психологическая помощь детям
17:26 21.05.2022 (обновлено: 19:45 21.05.2022)
Ужасное убийство произошло на проспекте Гурамишвили в автобусе №323, который следовал по маршруту Бараташвили-Глдани
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Детей женщины, жестокой убитой сегодня в муниципальном автобусе, доставили в центр психологической помощи, где им оказывают помощь, сообщает телеканал "Формула".
Днем в Тбилиси 39-летний мужчина перерезал горло своей жене прямо в автобусе после ссоры. Очевидцы говорят о нескольких ударах ножа в горло и грудь. Женщина скончалась на месте.
По данным телеканала, трем детям понадобилась помощь медиков из-за шокового состояния. Убитой был 31 год.
Также выяснилась и причина ссоры. Очевидцы утверждают, что мужчина устроил сцену ревности жене из-за текстового сообщения. По словам очевидцев, после совершения убийства мужчина спустился с автобуса и дождался полицию. Его задержали на месте.
Это произошло на проспекте Гурамишвили в автобусе №323, который следовал по маршруту Бараташвили-Глдани.
Уголовное дело ведется по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах члена семьи".