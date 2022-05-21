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Множественные ранения из-за ревности: МВД Грузии обнародовало детали убийства в автобусе
Множественные ранения из-за ревности: МВД Грузии обнародовало детали убийства в автобусе
Мужчине грозит от 13 до 17 лет лишения свободы за убийство при отягчающих обстоятельствах члена семьи 21.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-21T20:56+0400
2022-05-21T20:56+0400
2022-05-21T21:05+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. За убийство на почве ревности своей 31-летний жены в автобусе Тбилиси задержан 39-летний мужчина, говорится в сообщении пресс-службы МВД Грузии.Убийство произошло днем в субботу. Обвиняемый был задержан на месте преступления.Орудие преступления – нож, изъят полицией в качестве улики.Мужчине грозит от 13 до 17 лет лишения свободы за убийство при отягчающих обстоятельствах члена семьи.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
убийство, происшествия, грузия, новости, мвд грузии, преступность в грузии
Множественные ранения из-за ревности: МВД Грузии обнародовало детали убийства в автобусе
20:56 21.05.2022 (обновлено: 21:05 21.05.2022)
Мужчине грозит от 13 до 17 лет лишения свободы за убийство при отягчающих обстоятельствах члена семьи
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. За убийство на почве ревности своей 31-летний жены в автобусе Тбилиси задержан 39-летний мужчина, говорится в сообщении пресс-службы МВД Грузии.
Убийство произошло днем в субботу. Обвиняемый был задержан на месте преступления.
На данном этапе следствию удалось установить, что обвиняемый на проспекте Гурамишвили в общественном транспорте на почве ревности нанес своей жене множественные ранения ножом, от которых она скончалась на месте.
Орудие преступления – нож, изъят полицией в качестве улики.
Мужчине грозит от 13 до 17 лет лишения свободы за убийство при отягчающих обстоятельствах члена семьи.