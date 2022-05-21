https://sputnik-georgia.ru/20220521/mnozhestvennye-raneniya-iz-za-revnosti-mvd-gruzii-obnarodovalo-detali-ubiystva-v-avtobuse-266809103.html

Множественные ранения из-за ревности: МВД Грузии обнародовало детали убийства в автобусе

Множественные ранения из-за ревности: МВД Грузии обнародовало детали убийства в автобусе

Мужчине грозит от 13 до 17 лет лишения свободы за убийство при отягчающих обстоятельствах члена семьи 21.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-21T20:56+0400

2022-05-21T20:56+0400

2022-05-21T21:05+0400

убийство

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мвд грузии

преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. За убийство на почве ревности своей 31-летний жены в автобусе Тбилиси задержан 39-летний мужчина, говорится в сообщении пресс-службы МВД Грузии.Убийство произошло днем в субботу. Обвиняемый был задержан на месте преступления.Орудие преступления – нож, изъят полицией в качестве улики.Мужчине грозит от 13 до 17 лет лишения свободы за убийство при отягчающих обстоятельствах члена семьи.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

убийство, происшествия, грузия, новости, мвд грузии, преступность в грузии