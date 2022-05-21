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Поставки российского газа в Финляндию прекращены
Поставки российского газа в Финляндию прекращены
Финляндия заранее провела подготовку к сокращению импорта газа у восточного соседа, однако замещение не обходится без проблем 21.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-21T11:40+0400
2022-05-21T11:40+0400
2022-05-21T11:40+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Поставки российского газа в Финляндию из-за отказа Хельсинки оплачивать голубое топливо в рублях прекратились 21 мая в 07:00 по московскому времени, пишет РИА Новости.По информации Министерства занятости и экономики Финляндии, энергетическая компания Gasum Oy решила обратиться в арбитраж, так как, по ее утверждению, российская сторона нарушает условия соглашения о расчетах в евро.Отмечается, что Финляндия заранее провела подготовку к сокращению импорта газа у восточного соседа, однако замещение не обходится без проблем.Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам.Так, с 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.Запад усилил санкционное давление на Москву после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Множество стран объявило о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.
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Sputnik Грузия
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россия, новости, экономика, финляндия, в мире, газпром
Поставки российского газа в Финляндию прекращены
Финляндия заранее провела подготовку к сокращению импорта газа у восточного соседа, однако замещение не обходится без проблем
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik.
Поставки российского газа в Финляндию из-за отказа Хельсинки оплачивать голубое топливо в рублях прекратились 21 мая в 07:00 по московскому времени, пишет РИА Новости
.
По информации Министерства занятости и экономики Финляндии, энергетическая компания Gasum Oy решила обратиться в арбитраж, так как, по ее утверждению, российская сторона нарушает условия соглашения о расчетах в евро.
Отмечается, что Финляндия заранее провела подготовку к сокращению импорта газа у восточного соседа, однако замещение не обходится без проблем.
"Энергетические компании могут перейти, а некоторые уже перешли с газа на другие виды топлива на рыночных условиях. Когда российский импорт прекратится, положение промышленных предприятий, использующих газ, будет различным. Некоторые из них уже перешли на другое топливо, некоторые переходят на газ из стран Балтии по трубопроводу Balticconnector", — информирует ведомство.
Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам.
Так, с 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.
Запад усилил санкционное давление на Москву после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Множество стран объявило о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.