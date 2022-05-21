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Поставки российского газа в Финляндию прекращены

Поставки российского газа в Финляндию прекращены

Финляндия заранее провела подготовку к сокращению импорта газа у восточного соседа, однако замещение не обходится без проблем 21.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-21T11:40+0400

2022-05-21T11:40+0400

2022-05-21T11:40+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Поставки российского газа в Финляндию из-за отказа Хельсинки оплачивать голубое топливо в рублях прекратились 21 мая в 07:00 по московскому времени, пишет РИА Новости.По информации Министерства занятости и экономики Финляндии, энергетическая компания Gasum Oy решила обратиться в арбитраж, так как, по ее утверждению, российская сторона нарушает условия соглашения о расчетах в евро.Отмечается, что Финляндия заранее провела подготовку к сокращению импорта газа у восточного соседа, однако замещение не обходится без проблем.Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте будет рассматриваться как неисполнение обязательств по договорам.Так, с 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.Запад усилил санкционное давление на Москву после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Множество стран объявило о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты.

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