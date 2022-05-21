https://sputnik-georgia.ru/20220521/premer-dal-pervyy-kommentariy-po-delu-gendirektora-mtavari-arkhi-266809337.html

Премьер дал первый комментарий по делу гендиректора "Мтавари архи"

Премьер дал первый комментарий по делу гендиректора "Мтавари архи"

Процесс по делу Ники Гварамия проходил прозрачно, заявил премьер 21.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-21T21:21+0400

2022-05-21T21:21+0400

2022-05-21T22:09+0400

ника гварамия

грузия

политика

новости

халваши

mtavari arkhi – главный канал грузинское онлайн тв

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Человек, совершивший преступление, должен быть наказан – так премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал обвинительный приговор гендиректору главного оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия.Гварамия 16 мая был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари, и приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.По его словам, процесс по делу Гварамия проходил прозрачно и там не было скрытых деталей."Сегодня у нас в стране настоящая демократия, свобода слова и права человека не нарушаются. Все полностью прозрачно", – сказал Гарибашвили.Прокуратура Грузии утверждает, что в результате полного и объективного расследования были получены неопровержимые доказательства того, что в 2015-2019 годах руководители телеканала, в том числе Гварамия, совершили ряд преступлений разной тяжести.Согласно установленным расследованием фактам, Гварамия подписал соглашение о продаже эфирного времени новой и совершенно неопытной компании "Интер медиа плюс", один из учредителей которой – близкий друг Гварамия.После того, как Халваши начал судебный спор из-за акций телекомпании, "Рустави 2" под руководством Гварамия больше не выплачивал предусмотренные договором деньги, полученные в обмен на рекламу. Эти средства оставались в компании ближайшего друга Гварамия, что наносило существенный ущерб "Рустави 2".

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ника гварамия, грузия, политика, новости, халваши, mtavari arkhi – главный канал грузинское онлайн тв, ираклий гарибашвили