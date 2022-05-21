https://sputnik-georgia.ru/20220521/prichastnykh-k-vorovskim-razborkam-v-gruzii-otpravili-v-tyurmu-do-prigovora-266803146.html

Причастных к воровским разборкам в Грузии отправили в тюрьму до приговора

Причастных к воровским разборкам в Грузии отправили в тюрьму до приговора

Члены воровского мира для решения финансовых споров связывались с ворами в законе, находящимися за границей, и устраивали воровские разборки 21.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-21T14:35+0400

2022-05-21T14:35+0400

2022-05-21T14:35+0400

вор в законе

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал в качестве меры пресечения заключение 16 обвиняемым в причастности к воровскому миру.Семеро из 16 обвиняются в членстве в воровском мире, трое – по статье "вор в законе", пятеро – в обращении к члену воровского мира и участии в воровских разборках, один – в поддержке воровского мира.Кроме того, обвиняемые принимали решения в соответствии с воровскими традициями и требовали так называемые "штрафы" для исполнения решений разборок между сторонами.Суд при избрании меры пресечения принял во внимание тяжесть обвинения и посчитал, что находясь на свободе они могут помешать сбору улик, продолжить свою преступную деятельность и скрыться от правосудия.

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вор в законе, грузия, происшествия, новости, преступность в грузии