https://sputnik-georgia.ru/20220521/saakashvili-ne-otpravyat-na-lechenie-za-granitsu---premer-ministr-gruzii-266808127.html

"Саакашвили не отправят на лечение за границу" – премьер-министр Грузии

"Саакашвили не отправят на лечение за границу" – премьер-министр Грузии

Гарибашвили ответил на вопрос журналистов о шагах властей по отправке Саакашвили за границу 21.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-21T19:50+0400

2022-05-21T19:50+0400

2022-05-21T20:00+0400

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

грузия

новости

политика

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Правительство Грузии не отправит экс-президента страны Михаила Саакашвили, отбывающего уголовное наказание в грузинской тюрьме, на лечение за границу, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам. Саакашвили этапировали из тюрьмы в тбилисский медцентр "Вивамеди" для проведения обследования и, в случае необходимости, лечения 12 мая. Соратники и члены семьи экс-президента выражают недоверие грузинским медикам и требуют отправить его на лечение за границу. Мать Саакашвили Гиули Аласания продолжает настаивать на необходимости лечения сына за границей. По ее словам, состояние Саакашвили тяжелое, но условия его лечения лучше, чем в военном госпитале в Гори. С правовой точки зрения власти Грузии не раз заявляли, что такой возможности не существует. До этапирования Саакашвили в гражданскую клинику Минюст не раз заявлял, что Саакашвили сам вредит себе, отказываясь от части назначенных ему лекарств.Состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года. В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.

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возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили