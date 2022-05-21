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Страшное ДТП в Боржоми: погиб выпускник школы – видео
Страшное ДТП в Боржоми: погиб выпускник школы – видео
Авария с участием выпускников произошла в пятницу в Боржоми – один из них погиб. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места аварии 21.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-21T13:19+0400
2022-05-21T13:19+0400
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По словам очевидцев, в районе Зеленого монастыря около 15:00 в пятницу столкнулись две легковые машины, одна из них упала в реку. Один из молодых людей скончался до прибытия бригады скорой помощи. С множественными травмами в больницу также была доставлена девушка, еще двоим пострадавшим помощь оказали на месте. В клинике состояние девушки оценивают как средней тяжести.По данным МВД, расследование начато по статье 276 УК Грузии "Нарушение правил безопасности дорожного движения или правил эксплуатации". Выпускники в Грузии 20 мая отмечали последний звонок.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, происшествия, дтп, боржоми, видео
Страшное ДТП в Боржоми: погиб выпускник школы – видео
13:19 21.05.2022 (обновлено: 13:26 21.05.2022)
Авария с участием выпускников произошла в пятницу в Боржоми – один из них погиб. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места аварии
По словам очевидцев, в районе Зеленого монастыря около 15:00 в пятницу столкнулись две легковые машины, одна из них упала в реку. Один из молодых людей скончался до прибытия бригады скорой помощи.
С множественными травмами в больницу также была доставлена девушка, еще двоим пострадавшим помощь оказали на месте. В клинике состояние девушки оценивают как средней тяжести.
По данным МВД, расследование начато по статье 276 УК Грузии "Нарушение правил безопасности дорожного движения или правил эксплуатации". Выпускники в Грузии 20 мая отмечали последний звонок.