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Страшное ДТП в Боржоми: погиб выпускник школы – видео

Страшное ДТП в Боржоми: погиб выпускник школы – видео

Авария с участием выпускников произошла в пятницу в Боржоми – один из них погиб. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места аварии 21.05.2022, Sputnik Грузия

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По словам очевидцев, в районе Зеленого монастыря около 15:00 в пятницу столкнулись две легковые машины, одна из них упала в реку. Один из молодых людей скончался до прибытия бригады скорой помощи. С множественными травмами в больницу также была доставлена девушка, еще двоим пострадавшим помощь оказали на месте. В клинике состояние девушки оценивают как средней тяжести.По данным МВД, расследование начато по статье 276 УК Грузии "Нарушение правил безопасности дорожного движения или правил эксплуатации". Выпускники в Грузии 20 мая отмечали последний звонок.

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