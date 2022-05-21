https://sputnik-georgia.ru/20220521/strashnoe-ubiystvo-v-tbilisi-muzh-pererezal-zhene-gorlo-v-avtobuse-266804580.html

Страшное убийство в Тбилиси: муж перерезал жене горло в автобусе

Страшное убийство в Тбилиси: муж перерезал жене горло в автобусе

Ужасное убийство произошло прямо в общественном транспорте на глазах людей 21.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-21T16:20+0400

2022-05-21T16:20+0400

2022-05-21T16:48+0400

происшествия

грузия

новости

преступность в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/08/264250070_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_24d686b92b39e6cd435cc16dbe2a4cc2.jpg

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Мужчина перерезал горло своей жене в общественном автобусе в Тбилиси, сообщает Первый канал. Это произошло на проспекте Гурамишвили в автобусе №323, который следовал по маршруту Бараташвили-Глдани. Нападавшего задержали на месте.Уголовное дело ведется по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах члена семьи".

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, преступность в грузии