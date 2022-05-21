https://sputnik-georgia.ru/20220521/strashnoe-ubiystvo-v-tbilisi-muzh-pererezal-zhene-gorlo-v-avtobuse-266804580.html
Страшное убийство в Тбилиси: муж перерезал жене горло в автобусе
Страшное убийство в Тбилиси: муж перерезал жене горло в автобусе
Ужасное убийство произошло прямо в общественном транспорте на глазах людей 21.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-21T16:20+0400
2022-05-21T16:20+0400
2022-05-21T16:48+0400
происшествия
грузия
новости
преступность в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/08/264250070_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_24d686b92b39e6cd435cc16dbe2a4cc2.jpg
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Мужчина перерезал горло своей жене в общественном автобусе в Тбилиси, сообщает Первый канал. Это произошло на проспекте Гурамишвили в автобусе №323, который следовал по маршруту Бараташвили-Глдани. Нападавшего задержали на месте.Уголовное дело ведется по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах члена семьи".
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/08/264250070_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d94e20f532410be52360f32e2d68bff2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, преступность в грузии
Страшное убийство в Тбилиси: муж перерезал жене горло в автобусе
16:20 21.05.2022 (обновлено: 16:48 21.05.2022)
Ужасное убийство произошло прямо в общественном транспорте на глазах людей
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Мужчина перерезал горло своей жене в общественном автобусе в Тбилиси, сообщает Первый канал.
По данным телеканала, супруги ехали в автобусе с детьми, когда между ними произошла ссора. Во время словесной перепалки мужчина достал нож и перерезал жене горло, женщина скончалась на месте.
Это произошло на проспекте Гурамишвили в автобусе №323, который следовал по маршруту Бараташвили-Глдани. Нападавшего задержали на месте.
Уголовное дело ведется по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах члена семьи".