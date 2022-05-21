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Турции пришло время выйти из НАТО – эксперт
Турции пришло время выйти из НАТО – эксперт
Анкаре стоит обратить свое внимание на Евразию, Россию, Китай, Сирию и Азербайджан, считает историк 21.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-21T22:40+0400
2022-05-21T22:40+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Турецкой Республике пора выходить из НАТО и найти себе других союзников, заявил историк Мехмет Перинчек. По его словам, ОДКБ может стать подходящим вариантом.Эксперт считает, что Анкара должна обратить свое внимание на Евразию, Россию, Китай, Сирию и Азербайджан."Вхождением Турции в НАТО начался процесс контроля Запада над Турцией. Членство Турции в НАТО ничего не дало Турции, кроме вреда. Сейчас наступило время выхода из НАТО, это стало необходимостью. Стратегия НАТО направлена на то, чтобы разделять мир, сеять войну. В ближайшее время членство в ОДКБ или в другой новой организации станет актуальным для Турции", – подытожил историк.
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media@sputniknews.com
+74956456601
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нато, в мире, новости, турция, анкара, китай, одкб
Турции пришло время выйти из НАТО – эксперт
Анкаре стоит обратить свое внимание на Евразию, Россию, Китай, Сирию и Азербайджан, считает историк
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Турецкой Республике пора выходить из НАТО и найти себе других союзников, заявил историк Мехмет Перинчек. По его словам, ОДКБ может стать подходящим вариантом.
"Долгое время НАТО не видит Турцию своим союзником. Они уже давно взяли Турцию за скобки. В Сирии США поддерживают PKK/YPG против Турции. CША и НАТО сформировали антитурецкий блок в Восточном Средиземноморье, на заседаниях НАТО в Италии и Норвегии, Турцию символизируют как врага. Будущее Турции не в НАТО, Анкара не может обеспечить свою безопасность, свой экономический подъем внутри НАТО", – цитирует его РИА Новости
.
Эксперт считает, что Анкара должна обратить свое внимание на Евразию, Россию, Китай, Сирию и Азербайджан.
"Вхождением Турции в НАТО начался процесс контроля Запада над Турцией. Членство Турции в НАТО ничего не дало Турции, кроме вреда. Сейчас наступило время выхода из НАТО, это стало необходимостью. Стратегия НАТО направлена на то, чтобы разделять мир, сеять войну. В ближайшее время членство в ОДКБ или в другой новой организации станет актуальным для Турции", – подытожил историк.