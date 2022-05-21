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Турции пришло время выйти из НАТО – эксперт

Турции пришло время выйти из НАТО – эксперт

Анкаре стоит обратить свое внимание на Евразию, Россию, Китай, Сирию и Азербайджан, считает историк 21.05.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Турецкой Республике пора выходить из НАТО и найти себе других союзников, заявил историк Мехмет Перинчек. По его словам, ОДКБ может стать подходящим вариантом.Эксперт считает, что Анкара должна обратить свое внимание на Евразию, Россию, Китай, Сирию и Азербайджан."Вхождением Турции в НАТО начался процесс контроля Запада над Турцией. Членство Турции в НАТО ничего не дало Турции, кроме вреда. Сейчас наступило время выхода из НАТО, это стало необходимостью. Стратегия НАТО направлена на то, чтобы разделять мир, сеять войну. В ближайшее время членство в ОДКБ или в другой новой организации станет актуальным для Турции", – подытожил историк.

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нато, в мире, новости, турция, анкара, китай, одкб