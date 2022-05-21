https://sputnik-georgia.ru/20220521/u-kompanii-borzhomi-ne-budet-nikakikh-problem---premer-266807313.html

У компании "Боржоми" не будет никаких проблем - премьер

У компании "Боржоми" не будет никаких проблем - премьер

Все сотрудники компании должны быть спокойны - их проблемы обязательно решатся, заверил Гарибашвили 21.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-21T19:13+0400

2022-05-21T19:13+0400

2022-05-21T19:39+0400

боржоми

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Минеральная вода "Боржоми" продолжит существовать и у компании не будет никаких проблем, пообещал премьер-министр Грузии.IDS Borjomi Georgia 19 мая от имени компании, владеющей IDS Borjomi International, опубликовала заявление о готовности безвозмездно передать часть доли правительству Грузии. Правительство озвучит решение на ближайшем заседании правительства.Как заявил глава грузинского правительства, все сотрудники компании должны быть спокойны и их проблемы обязательно решатся."Мы активно работали над вопросом компании "Боржоми", как и обещали. У нас была прямая коммуникация с управляющей компанией, собственниками. Мы со всеми прошли этот вопрос. Вы знаете, есть предложение государству, правительству нашей страны дать долю, которая может составить около 100 миллионов долларов. Так что я уже поручил Министерству экономики и юстиции: через несколько дней у меня будет заключение, и мы его утвердим на ближайшем заседании правительства", - объяснил премьер.В конце апреля компания IDS Borjomi сообщила о временной приостановке производства в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Работникам предложили новые условия, часть с ними не согласилась и начала акции протеста. В результате были уволены 49 человек. Встреча с руководством так и не состоялась. С 2013 года 60% контрольного пакета акций IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции. Международная компания IDS Borjomi International является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод. На сегодняшний день в IDS Borjomi International входят: IDS Borjomi Georgia (Грузия), IDS Group Ukraine (Украина), IDS Borjomi Russia (Россия), IDS Borjomi Azerbaijan (Азербайджан), IDS Borjomi Belarus (Беларусь) и IDS Borjomi Europe (Литва). Компания производит такие бренды минеральных вод, как "Боржоми", "Ликани", "Миргородская", "Моршинская", "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная", "Святой источник", "Эдельвейс" и другие.

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боржоми, грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили