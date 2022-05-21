https://sputnik-georgia.ru/20220521/ulitsy-tbilisi-perekroyut-v-svyazi-s-prazdnovaniem-dnya-nezavisimosti-26-maya-266800832.html

Улицы Тбилиси перекроют в связи с празднованием Дня независимости 26 мая

Улицы Тбилиси перекроют в связи с празднованием Дня независимости 26 мая

С 27 мая, после демонтажа декораций к мероприятию, ограничения будут полностью сняты 21.05.2022, Sputnik Грузия

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транспорт в грузии

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Транспортное движение в центре Тбилиси будет ограничено в связи с предстоящим празднованием Дня независимости Грузии 26 мая.В сообщении МВД говорится, что 23 мая с 00:00 движение будет полностью ограничено на площади Свободы и проспекте Руставели до площади Первой Республики. Также движение будет ограничено на всех улицах проспекта Руставели.Из Мтацминда движение будет возможно по улице Асатиани в направлении площади Горгасали. Также на улице Котэ Абхази (бывшая улица Леселидзе) движущийся поток сможет продолжить свое движение по улице Серебряной в направлении улицы Бараташвили.Запрещено движение и по пандусу на улице Бараташвили с правой набережной. Транспорт сможет двигаться в направлении улицы Вахтанга Горгасали. Движущиеся транспортные средства со стороны Бараташвили, после пересечения моста Бараташвили, будут двигаться только по съезду возле Дома юстиции в сторону правой набережной.Транспортные средства, движущиеся в направлении Мтацминда, смогут ехать по улицам Петре Меликишвили, Симона Джанашиа, Иване Тархнишвили и Тамар Човелидзе, откуда продолжат движение в направлении улицы Чонкадзе.Также поток от проспекта Ильи Чавчавадзе сможет продолжить движение, проходя по улицам Петре Меликишвили и Мераба Костава, в сторону набережной.Сотрудники Департамента патрульной полиции будут регулировать поток транспортных средств. При необходимости патрульные инспекторы также предоставят водителям информацию об альтернативных маршрутах.С 27 мая, после демонтажа декораций к мероприятию, ограничения будут полностью сняты, а движение вернется в обычный режим.

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