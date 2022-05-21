https://sputnik-georgia.ru/20220521/v-gruzii-rastet-populyatsiya-dzheyranov-266806888.html

В Грузии растет популяция джейранов

В Грузии растет популяция джейранов

Восстановление популяции джейранов является одним из самых главных приоритетов для защитников природы 21.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-21T20:20+0400

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2022-05-21T20:20+0400

всемирный фонд дикой природы (wwf)

агентство охраняемых территорий

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восточная грузия

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Новое поколение джейранов родилось на территории заповедника Вашловани, говорится в сообщении Агентства охраняемых территорий.По данным ведомства, пока новое поколение не могут поймать фотоловушки из-за того, что они прячутся в траве. Однако издалека молодняк зафиксировать все же удалось.Джейран – парнокопытное млекопитающее из рода газелей семейства полорогих. Этот красивейший вид до 1960-х годов был распространен в Грузии и исчез в результате урбанизации и браконьерства.Проект, направленный на восстановление популяции джейранов, осуществляют Агентство охраняемых территорий и Всемирный фонд дикой природы (WWF) с 2013 года.Первое поколение (десять джейранов) завезли из Национального парка Ширвани (Азербайджан) и спустя несколько десятков лет выпустили в их исторической среде – поле Самухи.Восстановление популяции джейранов является одним из самых главных приоритетов для защитников природы. По их мнению, улучшение экосистем на Иорском плоскогорье без этих животных невозможно.Иорское плоскогорье или Гаре-Кахетинское плоскогорье – плоскогорье в Восточной Грузии в междуречье Куры и Алазани. Юго-западная часть входит в территорию Азербайджанской республики.

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всемирный фонд дикой природы (wwf), агентство охраняемых территорий, новости, грузия, общество, восточная грузия