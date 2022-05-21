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В Грузии растет популяция джейранов
В Грузии растет популяция джейранов
Восстановление популяции джейранов является одним из самых главных приоритетов для защитников природы 21.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-21T20:20+0400
2022-05-21T20:20+0400
2022-05-21T20:20+0400
всемирный фонд дикой природы (wwf)
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Новое поколение джейранов родилось на территории заповедника Вашловани, говорится в сообщении Агентства охраняемых территорий.По данным ведомства, пока новое поколение не могут поймать фотоловушки из-за того, что они прячутся в траве. Однако издалека молодняк зафиксировать все же удалось.Джейран – парнокопытное млекопитающее из рода газелей семейства полорогих. Этот красивейший вид до 1960-х годов был распространен в Грузии и исчез в результате урбанизации и браконьерства.Проект, направленный на восстановление популяции джейранов, осуществляют Агентство охраняемых территорий и Всемирный фонд дикой природы (WWF) с 2013 года.Первое поколение (десять джейранов) завезли из Национального парка Ширвани (Азербайджан) и спустя несколько десятков лет выпустили в их исторической среде – поле Самухи.Восстановление популяции джейранов является одним из самых главных приоритетов для защитников природы. По их мнению, улучшение экосистем на Иорском плоскогорье без этих животных невозможно.Иорское плоскогорье или Гаре-Кахетинское плоскогорье – плоскогорье в Восточной Грузии в междуречье Куры и Алазани. Юго-западная часть входит в территорию Азербайджанской республики.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
всемирный фонд дикой природы (wwf), агентство охраняемых территорий, новости, грузия, общество, восточная грузия
В Грузии растет популяция джейранов
Восстановление популяции джейранов является одним из самых главных приоритетов для защитников природы
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Новое поколение джейранов родилось на территории заповедника Вашловани, говорится в сообщении Агентства охраняемых территорий.
По данным ведомства, пока новое поколение не могут поймать фотоловушки из-за того, что они прячутся в траве. Однако издалека молодняк зафиксировать все же удалось.
Джейран – парнокопытное млекопитающее из рода газелей семейства полорогих. Этот красивейший вид до 1960-х годов был распространен в Грузии и исчез в результате урбанизации и браконьерства.
Проект, направленный на восстановление популяции джейранов, осуществляют Агентство охраняемых территорий и Всемирный фонд дикой природы (WWF) с 2013 года.
Первое поколение (десять джейранов) завезли из Национального парка Ширвани (Азербайджан) и спустя несколько десятков лет выпустили в их исторической среде – поле Самухи.
Агентство охраняемых территорий и Всемирный фонд дикой природы постоянно ведут мониторинг и наблюдение как для изучения количества джейранов, так и с целью обеспечения их безопасной среды обитания.
Восстановление популяции джейранов является одним из самых главных приоритетов для защитников природы. По их мнению, улучшение экосистем на Иорском плоскогорье без этих животных невозможно.
Иорское плоскогорье или Гаре-Кахетинское плоскогорье – плоскогорье в Восточной Грузии в междуречье Куры и Алазани. Юго-западная часть входит в территорию Азербайджанской республики.