https://sputnik-georgia.ru/20220521/v-tbilisi-sostoyalas-premera-novogo-filma-eldara-shengelaya-266799548.html

В Тбилиси состоялась премьера нового фильма Эльдара Шенгелая

В Тбилиси состоялась премьера нового фильма Эльдара Шенгелая

Картину о свободе культовый режиссер посвятил своему покойному брату, Георгию Шенгелая 21.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-21T15:01+0400

2022-05-21T15:01+0400

2022-05-21T15:01+0400

эльдар шенгелая

геогий шенгелая

новости

грузия

культура

дато евгенидзе

тбилиси

1tv – первый канал. общественное телевидение грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23844/96/238449669_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_268e8f604b2c4f3fb42323fdfca67388.jpg

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Премьера короткометражного фильма "Птицы" грузинского режиссера Эльдара Шенгелая, который маэстро посвятил своему покойному брату Георгию Шенгелая, состоялась в столичном кинотеатре "Амирани".Картина была софинансирована Первым каналом Грузии. Фильм, рассказывающий истории двух друзей, основан на идее свободы.Сценарий фильма принадлежит Амирану Долидзе, а музыкой занимался композитор Дато Евгенидзе. В ленте главные роли исполняют Паата Моисцрапишвили и Тристан Саралидзе.Телепремьеру новой работы Шенгелая зрители увидят 26 мая в 23:00 после окончания новостного выпуска "Моамбе".Генеральный директор Первого канала Грузии Тинатин Бердзенишвили отметила, что канал очень горд быть соучастником фильма Эльдара Шенгелая.Эльдар Шенгелая родился в 1933 году в Тбилиси. В 1958 году окончил кинорежиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Юткевича и Сергея Скворцова). Он снял такие культовые фильмы, как "Снежная сказка", "Белый караван", "Необыкновенная выставка", "Махеча Саманишвили", "Голубые горы или Неправдоподобная история" и другие.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

эльдар шенгелая, геогий шенгелая, новости, грузия, культура, дато евгенидзе, тбилиси, 1tv – первый канал. общественное телевидение грузии