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В Тбилиси состоялась премьера нового фильма Эльдара Шенгелая
В Тбилиси состоялась премьера нового фильма Эльдара Шенгелая
Картину о свободе культовый режиссер посвятил своему покойному брату, Георгию Шенгелая 21.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-21T15:01+0400
2022-05-21T15:01+0400
2022-05-21T15:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Премьера короткометражного фильма "Птицы" грузинского режиссера Эльдара Шенгелая, который маэстро посвятил своему покойному брату Георгию Шенгелая, состоялась в столичном кинотеатре "Амирани".Картина была софинансирована Первым каналом Грузии. Фильм, рассказывающий истории двух друзей, основан на идее свободы.Сценарий фильма принадлежит Амирану Долидзе, а музыкой занимался композитор Дато Евгенидзе. В ленте главные роли исполняют Паата Моисцрапишвили и Тристан Саралидзе.Телепремьеру новой работы Шенгелая зрители увидят 26 мая в 23:00 после окончания новостного выпуска "Моамбе".Генеральный директор Первого канала Грузии Тинатин Бердзенишвили отметила, что канал очень горд быть соучастником фильма Эльдара Шенгелая.Эльдар Шенгелая родился в 1933 году в Тбилиси. В 1958 году окончил кинорежиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Юткевича и Сергея Скворцова). Он снял такие культовые фильмы, как "Снежная сказка", "Белый караван", "Необыкновенная выставка", "Махеча Саманишвили", "Голубые горы или Неправдоподобная история" и другие.
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эльдар шенгелая, геогий шенгелая, новости, грузия, культура, дато евгенидзе, тбилиси, 1tv – первый канал. общественное телевидение грузии
В Тбилиси состоялась премьера нового фильма Эльдара Шенгелая
Картину о свободе культовый режиссер посвятил своему покойному брату, Георгию Шенгелая
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Премьера короткометражного фильма "Птицы" грузинского режиссера Эльдара Шенгелая, который маэстро посвятил своему покойному брату Георгию Шенгелая, состоялась в столичном кинотеатре "Амирани".
Картина была софинансирована Первым каналом Грузии. Фильм, рассказывающий истории двух друзей, основан на идее свободы.
Сценарий фильма принадлежит Амирану Долидзе, а музыкой занимался композитор Дато Евгенидзе. В ленте главные роли исполняют Паата Моисцрапишвили и Тристан Саралидзе.
Телепремьеру новой работы Шенгелая зрители увидят 26 мая в 23:00 после окончания новостного выпуска "Моамбе".
Генеральный директор Первого канала Грузии Тинатин Бердзенишвили отметила, что канал очень горд быть соучастником фильма Эльдара Шенгелая.
Эльдар Шенгелая родился в 1933 году в Тбилиси. В 1958 году окончил кинорежиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Юткевича и Сергея Скворцова). Он снял такие культовые фильмы, как "Снежная сказка", "Белый караван", "Необыкновенная выставка", "Махеча Саманишвили", "Голубые горы или Неправдоподобная история" и другие.