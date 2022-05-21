https://sputnik-georgia.ru/20220521/vpervye-za-30-let-minkultury-gruzii-nachalo-zapolnyat-muzeynye-fondy-266804291.html

Впервые за 30 лет Минкультуры Грузии начало заполнять музейные фонды

Впервые за 30 лет Минкультуры Грузии начало заполнять музейные фонды

Запасники фонда музея не пополнялись с 70-х годов прошлого века 21.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-21T16:16+0400

2022-05-21T16:16+0400

2022-05-21T16:47+0400

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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грузинские художники

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Фонды Национального музея Грузии впервые пополнились за последние 30 лет, сообщает пресс-служба министерства культуры.Национальный музей Грузии объединяет 12 музеев, Национальную галерею и четыре дома-музея.Среди них картины художников: Мераба Абрамишвили, Вахо Бугадзе, Русудан Петвиашвили, Олега Тимченко, Юрия Беришвили, Александра и Ольги Флоренских, Марины Иванишвили, Коки Цхведиани, Карамана Кутателадзе, Шалвы Матуашвили, Карло Качарава, Кети Матабели и других.Всего среди приобретенных работ 153 картины выполнены в техниках живописи и 524 – в техниках графики. Они отражают развитие грузинского искусства представителей поколения 1960-1970 годов и работы периода 1980-1990 годов.Помимо этого министерству культуры удалось в 2021 году приобрести коллекцию известного грузинского художника Валериана Сидамонидзе-Эристави. Картины из коллекции оказались в запасниках музея искусств и Музее истории культуры.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство культуры, спорта и молодежи грузии, грузия, культура, новости, грузинские художники