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Вспышка лихорадки в КНДР: болезнь унесла жизни 66 человек

Вспышка лихорадки в КНДР: болезнь унесла жизни 66 человек

Северная Корея из-за появления в стране случаев коронавируса ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда" 21.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-21T12:43+0400

2022-05-21T12:43+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Врачи КНДР за сутки зафиксировали более 219 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще одного погибшего, всего заболели более 2,46 миллиона человек, передает агентство Ренхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Согласно статистике, число больных, у которых была зафиксирована повышенная температура, с конца апреля по 20 мая составляет более 2,46 миллиона человек, среди них более 1,76 миллиона уже выздоровели, а примерно 692 тысячи все еще проходят лечение. Однако точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.На сегодня общее количество погибших составляет 66 человек. Отмечалось, что как минимум у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса "омикрон" BA.2, т. н. "стелс-омикрон".

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кндр, в мире, новости, общество, здоровье, болезнь, коронавирус covid-19