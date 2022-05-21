https://sputnik-georgia.ru/20220521/vspyshka-likhoradki-v-kndr-bolezn-unesla-zhizni-66-chelovek-266798656.html
Вспышка лихорадки в КНДР: болезнь унесла жизни 66 человек
Вспышка лихорадки в КНДР: болезнь унесла жизни 66 человек
Северная Корея из-за появления в стране случаев коронавируса ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда" 21.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-21T12:43+0400
2022-05-21T12:43+0400
2022-05-21T12:43+0400
кндр
в мире
новости
общество
здоровье
болезнь
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/15/266798609_0:359:2834:1953_1920x0_80_0_0_0f0c67a7893e8f4670ec6fda94123f05.jpg
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Врачи КНДР за сутки зафиксировали более 219 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще одного погибшего, всего заболели более 2,46 миллиона человек, передает агентство Ренхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Согласно статистике, число больных, у которых была зафиксирована повышенная температура, с конца апреля по 20 мая составляет более 2,46 миллиона человек, среди них более 1,76 миллиона уже выздоровели, а примерно 692 тысячи все еще проходят лечение. Однако точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.На сегодня общее количество погибших составляет 66 человек. Отмечалось, что как минимум у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса "омикрон" BA.2, т. н. "стелс-омикрон".
кндр
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/15/266798609_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_d99db8f8076cc8121e36aa2ef3541356.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кндр, в мире, новости, общество, здоровье, болезнь, коронавирус covid-19
Вспышка лихорадки в КНДР: болезнь унесла жизни 66 человек
Северная Корея из-за появления в стране случаев коронавируса ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда"
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik.
Врачи КНДР за сутки зафиксировали более 219 тысяч новых пациентов с высокой температурой и еще одного погибшего, всего заболели более 2,46 миллиона человек, передает
агентство Ренхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Сообщается, что Северная Корея из-за появления в стране случаев коронавируса ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение "зловредной пандемии" и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.
Согласно статистике, число больных, у которых была зафиксирована повышенная температура, с конца апреля по 20 мая составляет более 2,46 миллиона человек, среди них более 1,76 миллиона уже выздоровели, а примерно 692 тысячи все еще проходят лечение.
Однако точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.
На сегодня общее количество погибших составляет 66 человек. Отмечалось, что как минимум у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса "омикрон" BA.2, т. н. "стелс-омикрон".