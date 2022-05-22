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Ераносян: У американцев нет гиперзвукового оружия, они испытали лишь сверхзвуковую ракету
Ераносян: У американцев нет гиперзвукового оружия, они испытали лишь сверхзвуковую ракету
ВВС США провели успешное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A 22.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-22T13:37+0400
2022-05-22T13:37+0400
2022-05-22T13:37+0400
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Что представляет из себя прототип? Как скоро США смогут поставить гиперзвуковые ракеты на вооружение? Почему американцы тратят миллиарды на некачественные и бесполезные для себя вооружения? Чем Россия может ответить США уже сейчас? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог, писатель, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян.
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сша, ракета, мультимедиа, видео, видео
Ераносян: У американцев нет гиперзвукового оружия, они испытали лишь сверхзвуковую ракету
ВВС США провели успешное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A
Что представляет из себя прототип? Как скоро США смогут поставить гиперзвуковые ракеты на вооружение?
Почему американцы тратят миллиарды на некачественные и бесполезные для себя вооружения? Чем Россия может ответить США уже сейчас?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог, писатель, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян.