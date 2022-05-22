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Французский писатель и дизайнер Жак фон Полье посетит Тбилиси
Французский писатель и дизайнер Жак фон Полье посетит Тбилиси
В книге, которую в грузинской столице представит француз, рассказываются впечатления автора от приключений, которые он пережил, путешествуя по дорогам бывшего... 22.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-22T19:23+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Известный французский дизайнер, писатель и банкир Жак фон Полье проведет встречу в Тбилиси во Французском институте (Institut Français de Géorgie) 24 мая.Жак фон Полье представит свою книгу, написанную им 22 года назад, "Davaï! По дорогам Евразии".Книга была опубликована издательством Robert Lafon Publishing. В ней рассказываются впечатления автора от приключений, которые он пережил, путешествуя по дорогам бывшего Советского Союза в 1999 году.Жак фон Полье был вице-президентом российского банка "Тройка Диалог", а затем директором фонда "Кальчуга" (с инвестициями в размере 600 миллионов евро).В 2009 году он приобрел часовой завод "Ракета", который был оснащен 24-часовым циферблатом и вынесен советскими космонавтами в космос.После, в партнерстве с новозеландским бизнесменом Дэвидом Хендерсоном-Стюартом, возглавлявшим отдел дизайна и творчества Петродворцового часового завода, он реконструировал бренд и выпустил часы этой исторической марки.В 2018 году Полье была вручена премия — самой влиятельной фигуре Петербурга в номинации "Мода". Француз прожил в России 25 лет.
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франция, грузия, новости, культура, тбилиси
Французский писатель и дизайнер Жак фон Полье посетит Тбилиси
В книге, которую в грузинской столице представит француз, рассказываются впечатления автора от приключений, которые он пережил, путешествуя по дорогам бывшего Советского Союза в 1999 году
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Известный французский дизайнер, писатель и банкир Жак фон Полье проведет встречу в Тбилиси во Французском институте (Institut Français de Géorgie) 24 мая.
Жак фон Полье представит свою книгу, написанную им 22 года назад, "Davaï! По дорогам Евразии".
Книга была опубликована издательством Robert Lafon Publishing. В ней рассказываются впечатления автора от приключений, которые он пережил, путешествуя по дорогам бывшего Советского Союза в 1999 году.
Жак фон Полье был вице-президентом российского банка "Тройка Диалог", а затем директором фонда "Кальчуга" (с инвестициями в размере 600 миллионов евро).
В 2009 году он приобрел часовой завод "Ракета", который был оснащен 24-часовым циферблатом и вынесен советскими космонавтами в космос.
После, в партнерстве с новозеландским бизнесменом Дэвидом Хендерсоном-Стюартом, возглавлявшим отдел дизайна и творчества Петродворцового часового завода, он реконструировал бренд и выпустил часы этой исторической марки.
В 2018 году Полье была вручена премия — самой влиятельной фигуре Петербурга в номинации "Мода". Француз прожил в России 25 лет.