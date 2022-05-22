https://sputnik-georgia.ru/20220522/frantsuzskiy-pisatel-i-dizayner-zhak-fon-pole-posetit-tbilisi-266801189.html

Французский писатель и дизайнер Жак фон Полье посетит Тбилиси

Французский писатель и дизайнер Жак фон Полье посетит Тбилиси

В книге, которую в грузинской столице представит француз, рассказываются впечатления автора от приключений, которые он пережил, путешествуя по дорогам бывшего... 22.05.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Известный французский дизайнер, писатель и банкир Жак фон Полье проведет встречу в Тбилиси во Французском институте (Institut Français de Géorgie) 24 мая.Жак фон Полье представит свою книгу, написанную им 22 года назад, "Davaï! По дорогам Евразии".Книга была опубликована издательством Robert Lafon Publishing. В ней рассказываются впечатления автора от приключений, которые он пережил, путешествуя по дорогам бывшего Советского Союза в 1999 году.Жак фон Полье был вице-президентом российского банка "Тройка Диалог", а затем директором фонда "Кальчуга" (с инвестициями в размере 600 миллионов евро).В 2009 году он приобрел часовой завод "Ракета", который был оснащен 24-часовым циферблатом и вынесен советскими космонавтами в космос.После, в партнерстве с новозеландским бизнесменом Дэвидом Хендерсоном-Стюартом, возглавлявшим отдел дизайна и творчества Петродворцового часового завода, он реконструировал бренд и выпустил часы этой исторической марки.В 2018 году Полье была вручена премия — самой влиятельной фигуре Петербурга в номинации "Мода". Француз прожил в России 25 лет.

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