https://sputnik-georgia.ru/20220522/na-baze-v-norio-proshli-ucheniya-dlya-ofitserov-i-serzhantov-cil-oborony-gruzii-266816815.html

На базе в Норио прошли учения для офицеров и сержантов Cил обороны Грузии

На базе в Норио прошли учения для офицеров и сержантов Cил обороны Грузии

В заключительной части учений взводом была проведена плановая атака, в которой участвовала противоборствующая группа 22.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-22T15:58+0400

2022-05-22T15:58+0400

2022-05-22T15:58+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Заключительный кульминационный этап учений "Курс младших офицеров и лидеров" прошел на учебной базе Норио близ Тбилиси, сообщает пресс-служба министерства обороны.По информации Минобороны, учения в Общевойсковом армейском центре, организованные Командованием подготовки и военного образования Грузии, длились четыре недели и состояли из четырех этаповВ заключительной части учения взводом была проведена плановая атака, в которой участвовала противоборствующая группа. Полевые учения проводились средствами имитации боя, сообщает пресс-служба.Учения для офицеров и сержантов различных частей Сил обороны Грузии провела Британская военная консультативно-тренировочная группа - BMATT.Целью учений было повышение лидерских качеств среди младших офицеров и сержантов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, военные учения, силы обороны грузии, оборона грузии, министерство обороны грузии