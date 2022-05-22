https://sputnik-georgia.ru/20220522/ne-spal-ot-radosti--turist-ob-otkrytii-nazemnoy-granitsy-rossii-s-gruziey-266812498.html
"Не спал от радости" – турист об открытии наземной границы Грузии и России
"Не спал от радости" – турист об открытии наземной границы Грузии и России
Сухопутная грузино-российская граница вновь открылась для пересечения. Смотрите в видео, что думают об этом туристы 22.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-22T10:35+0400
2022-05-22T10:35+0400
2022-05-22T10:47+0400
грузино-российская граница
мультимедиа
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/16/266812469_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4f39ce379280c0817e3942db30e451ae.jpg
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое отменяет антиковидные ограничения на выезд в Грузию через автомобильные пункты пропуска.Ранее для въезда в Грузию требовалось доказать, что целью поездки является обучение, работа, лечение или другие веские причины. Ограничения были введены из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/16/266812469_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d0156ed0e76fbe2756210fbab12c20a7.jpg
"Не спал от радости" – турист об открытии наземной границы России с Грузией
Сухопутная российско-грузинская граница вновь открылась для пересечения в соответствии с распоряжением вице-премьера РФ Михаила Мишустина. Ранее для въезда в Грузию требовалось доказать, что целью поездки является обучение, работа, лечение или другие веские причины. Ограничения были введены из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года.
2022-05-22T10:35+0400
true
PT1M29S
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузино-российская граница, мультимедиа, видео, видео
"Не спал от радости" – турист об открытии наземной границы Грузии и России
10:35 22.05.2022 (обновлено: 10:47 22.05.2022)
Сухопутная грузино-российская граница вновь открылась для пересечения. Смотрите в видео, что думают об этом туристы
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое отменяет антиковидные ограничения на выезд в Грузию через автомобильные пункты пропуска.
Ранее для въезда в Грузию требовалось доказать, что целью поездки является обучение, работа, лечение или другие веские причины.
Ограничения были введены из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года.