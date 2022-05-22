https://sputnik-georgia.ru/20220522/ne-spal-ot-radosti--turist-ob-otkrytii-nazemnoy-granitsy-rossii-s-gruziey-266812498.html

"Не спал от радости" – турист об открытии наземной границы Грузии и России

"Не спал от радости" – турист об открытии наземной границы Грузии и России

Сухопутная грузино-российская граница вновь открылась для пересечения. Смотрите в видео, что думают об этом туристы 22.05.2022, Sputnik Грузия

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грузино-российская граница

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое отменяет антиковидные ограничения на выезд в Грузию через автомобильные пункты пропуска.Ранее для въезда в Грузию требовалось доказать, что целью поездки является обучение, работа, лечение или другие веские причины. Ограничения были введены из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

"Не спал от радости" – турист об открытии наземной границы России с Грузией Сухопутная российско-грузинская граница вновь открылась для пересечения в соответствии с распоряжением вице-премьера РФ Михаила Мишустина. Ранее для въезда в Грузию требовалось доказать, что целью поездки является обучение, работа, лечение или другие веские причины. Ограничения были введены из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года. 2022-05-22T10:35+0400 true PT1M29S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузино-российская граница, мультимедиа, видео, видео