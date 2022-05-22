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Первый в истории Саудовской Аравии авиарейс осуществлен женским экипажем
Первый в истории Саудовской Аравии авиарейс осуществлен женским экипажем
Саудовская Аравия стремительно меняется, в первую очередь это коснулось роли женщин в обществе 22.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-22T14:03+0400
2022-05-22T14:03+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Саудовская авиакомпания flyadeal сообщила о выполнении первого в истории королевства авиарейса с полностью женским экипажем."Flyadeal осуществила первый в истории Саудовской Аравии рейс с полностью женским экипажем, большинство членов которого гражданки королевства", - сообщила авиакомпания в Twitter, опубликовав фотографию экипажа, состоящего из семи девушек.Рейс выполнялся на новейшем самолете Airbus A320 из Эр-Рияда в Джедду, уточнила компания.С того момента, как в королевстве наследным принцем стал сын короля Мухаммед бен Сальман, Саудовская Аравия стала стремительно меняться, в первую очередь это коснулось роли женщин в обществе. Женщинам разрешили водить машину, посещать стадионы для просмотра спортивных матчей, служить в армии и полиции.
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в мире, новости, общество, саудовская аравия, авиасообщение
Первый в истории Саудовской Аравии авиарейс осуществлен женским экипажем
14:03 22.05.2022 (обновлено: 14:11 22.05.2022)
Саудовская Аравия стремительно меняется, в первую очередь это коснулось роли женщин в обществе
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Саудовская авиакомпания flyadeal сообщила о выполнении первого в истории королевства авиарейса с полностью женским экипажем.
"Flyadeal осуществила первый в истории Саудовской Аравии рейс с полностью женским экипажем, большинство членов которого гражданки королевства", - сообщила авиакомпания в Twitter, опубликовав фотографию экипажа, состоящего из семи девушек.
Рейс выполнялся на новейшем самолете Airbus A320 из Эр-Рияда в Джедду, уточнила компания.
С того момента, как в королевстве наследным принцем стал сын короля Мухаммед бен Сальман, Саудовская Аравия стала стремительно меняться, в первую очередь это коснулось роли женщин в обществе. Женщинам разрешили водить машину, посещать стадионы для просмотра спортивных матчей, служить в армии и полиции.