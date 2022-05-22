https://sputnik-georgia.ru/20220522/podachu-elektroenergii-vremenno-ogranichat-chasti-tbilisi-23-maya-266800578.html

Подачу электроэнергии временно ограничат части Тбилиси 23 мая

Подачу электроэнергии временно ограничат части Тбилиси 23 мая

После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится, обещают в компании 22.05.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением неотложных работ 23 мая, сообщают в компании "Теласи".В частности, в районе Крцаниси с 10:00 до 17:00 ограничения коснутся жителей поселка Поничала (частично) и ул. Крцанисской.В Мтацминдском районе с 10:00 до 17:00 света не будет жителей пр. Руставели (частично), ул. Асатиани, Табукашвили, Пхови, Хазинис, Атонели, 9 апреля и Чантурия.В районе Надзаладеви с 10:00 до 16:00 электроснабжение не будет подаваться жителям ул. Зестафонской, Цотне Дадиани, Эроси Манджгаладзе, Цисарткелас, Железнодорожной, Вахтанга Нинуа, Трактора, Вахтанга Махалдиани, Реваза Уридия, Кавтарадзе, Чкондидели и Хвингия.С 10:30 до 17:00 ограничения коснутся жителей V квартала III микрорайона поселка ТЭВЗ, I, II кварталов XI микрорайона поселка ТЭВЗ (частично), X квартала поселка ТЭВЗ (частично), I квартала III микрорайона поселка Згвисубани (частично), I квартала XI микрорайона поселка Згвисубани, X квартала поселка Згвисубани, ул. Абаи, Чарглис и Анапской 414-ой Дивизии.Что касается района Сабуртало, то с 10:00 до 18:00 ограничения электроэнергии коснутся населения села Дигоми (частично), ул. Делиси, Шалвы Нуцубидзе, Зураба и Теймураза Залдастанишвили.С 11:00 до 14:00 света не будет у жителей IV квартала II микрорайона плато Нуцубидзе (частично), IV микрорайона плато Нуцубидзе (частично), III квартала IV микрорайона плато Нуцубидзе (частично), ул. Интенсификации, Константина Капанели, Андро Чилая, Левана Асатиани и Учи Джапаридзе.В Вакийском районе с 11:00 до 16:00 ограничения коснутся жителей ул. Размадзе, Героев Марухи, Мцхетской, Ираклия Абашидзе, Аракишвили, Бадри Шошитаишвили, Радиани, Абашели, Тициана Табидзе, Палиашвили и Коки Клдиашвили.С 11:00 до 13:00 ограничения коснутся жителей ул. Санапиро, Костава и Джугели.В Глданском районе с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей поселка Глданского оврага, пр. Давида Сараджишвили (частично), ул. Ливанской, Ульянова, Элефтера Андроникашвили и Баралети.С 10:00 до 17:00 ограничения коснутся жителей села Глдани (частично), I микрорайона Глданского массива, I, II, III, IVа, IVб микрорайонов Мухиани, ул. Гобронидзе, Шенгелия, Бронштейна, Ахметели, Габашвили, Авалишвили, Керченской, Рикотской, Гантиади, Кереселидзе и Святой Нино.С 11:00 до 16:00 часов ограничения коснутся жителей: I микрорайона Мухиани (частично) и ул. Алеко Гобронидзе.В Исанском районе с 10:00 до 18:00 часов ограничения коснутся жителей III микрорайона Варкетили-3 (частично), ул. Ричарда Холбрука, Екатерины Поракишвили-Сараджишвили, Деспине Геловани, Иорской, Иване Качарава, Патардзеули, Цернаки и Давида Качарава.С 11:00 до 16:00 часов сбои с электричеством ожидают жителей: II микрорайона Вазисубани (частично).Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.

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теласи, компания "теласи", новости, общество, грузия, электричество