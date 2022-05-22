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Положение в тюрьмах Грузии: последние данные

Положение в тюрьмах Грузии: последние данные

Общее число заключенных в Грузии на 1 апреля составляло 0,25% населения страны 22.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-22T09:01+0400

2022-05-22T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. В грузинских тюрьмах, по данным на 1 апреля 2022 года, находились 9 472 человека, из которых 325 – женщины, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии (Сакстат).Основную часть осужденных, которых в Грузии к 1 марта было 7 503, составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако также в тюрьмах Грузии содержится 28 несовершеннолетних и 59 человек старше 70 лет.Наибольшее число осужденных содержатся в тюрьмах №15 и №17 в Рустави.Что касается лиц, ждущих своего приговора, которых на 1 апреля в Грузии насчитывалось до двух тысяч, то тут также лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 13 несовершеннолетних и три человека старше 70 лет.Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. При этом в тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находится 169 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа.Иностранцы в грузинских тюрьмахВсего на 1 апреля в тюрьмах Грузии находились 592 гражданина 45 иностранных государств, что составляет 6,3 % от общего числа осужденных. Основная часть заключенных иностранцев – мужчины, однако в грузинских тюрьмах также сидит два несовершеннолетних иностранца и 60 женщин.Условные заключенныеКроме находящихся в заключении в Грузии, также есть 19,9 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно. Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывает 1 006 женщин и 56 несовершеннолетних.

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мвд грузии, грузия, новости, общество, сакстат, тюрьма