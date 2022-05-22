Положение в тюрьмах Грузии: последние данные
© photo: Sputnik / StringerОхранный периметр. Руставская тюрьма
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Общее число заключенных в Грузии на 1 апреля составляло 0,25% населения страны
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. В грузинских тюрьмах, по данным на 1 апреля 2022 года, находились 9 472 человека, из которых 325 – женщины, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии (Сакстат).
Общее число заключенных в Грузии на 1 апреля составляло 0,25% населения страны. При этом для 2 761 заключенного – это второй и более срок, отмечают в ведомстве. Из них 13 несовершеннолетних и 62 женщины.
Основную часть осужденных, которых в Грузии к 1 марта было 7 503, составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако также в тюрьмах Грузии содержится 28 несовершеннолетних и 59 человек старше 70 лет.
Наибольшее число осужденных содержатся в тюрьмах №15 и №17 в Рустави.
© photo: Sputnik / StringerРуставская тюрьма. Вышка охраны и полицейские
Руставская тюрьма. Вышка охраны и полицейские
© photo: Sputnik / Stringer
Что касается лиц, ждущих своего приговора, которых на 1 апреля в Грузии насчитывалось до двух тысяч, то тут также лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждут 13 несовершеннолетних и три человека старше 70 лет.
Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. При этом в тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находится 169 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа.
Иностранцы в грузинских тюрьмах
Всего на 1 апреля в тюрьмах Грузии находились 592 гражданина 45 иностранных государств, что составляет 6,3 % от общего числа осужденных. Основная часть заключенных иностранцев – мужчины, однако в грузинских тюрьмах также сидит два несовершеннолетних иностранца и 60 женщин.
Почти треть всех иностранцев – граждане Турции, далее следуют граждане Азербайджана, России, Украины и Армении. Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран.
Условные заключенные
Кроме находящихся в заключении в Грузии, также есть 19,9 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно. Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывает 1 006 женщин и 56 несовершеннолетних.
При этом на условном сроке находится 299 иностранцев, среди которых граждане России, Турции, Азербайджана, Армении, Украины, Ирака и Ирана.