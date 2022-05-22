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Польша предложила Норвегии поделиться с Украиной сверхприбылями от нефти

Польша предложила Норвегии поделиться с Украиной сверхприбылями от нефти

Моравецкий считает несправедливым, что пятимиллионная Норвегия получает высокую прибыль от продажи нефти и газа 22.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-22T20:34+0400

2022-05-22T20:34+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Норвегия должна поделиться с Украиной своей прибылью от продажи нефти и газа, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.По его мнению, Норвегия должна "немедленно поделиться" своими прибылями от продажи нефти и газа, оценив получение дополнительных прибылей от энергоносителей в условиях роста цен на них как "жирование на спровоцированной Путиным войне"."Дорогие норвежские друзья, это несправедливо", - добавил он.Данные слова Моравецкого вызвали иронию со стороны ряда польских политиков.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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