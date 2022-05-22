https://sputnik-georgia.ru/20220522/polsha-predlozhila-norvegii-podelitsya-s-ukrainoy-sverkhpribylyami-ot-nefti-266819306.html
Польша предложила Норвегии поделиться с Украиной сверхприбылями от нефти
Польша предложила Норвегии поделиться с Украиной сверхприбылями от нефти
Моравецкий считает несправедливым, что пятимиллионная Норвегия получает высокую прибыль от продажи нефти и газа 22.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-22T20:34+0400
2022-05-22T20:34+0400
2022-05-22T20:34+0400
в мире
политика
экономика
новости
норвегия
украина
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24698/17/246981763_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_bb64c21e024868c2ddac01bb707c4b98.jpg
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Норвегия должна поделиться с Украиной своей прибылью от продажи нефти и газа, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.По его мнению, Норвегия должна "немедленно поделиться" своими прибылями от продажи нефти и газа, оценив получение дополнительных прибылей от энергоносителей в условиях роста цен на них как "жирование на спровоцированной Путиным войне"."Дорогие норвежские друзья, это несправедливо", - добавил он.Данные слова Моравецкого вызвали иронию со стороны ряда польских политиков.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
норвегия
украина
польша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24698/17/246981763_377:0:3078:2026_1920x0_80_0_0_b4a89c217e55117ad2111535321c4232.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, политика, экономика, новости, норвегия, украина, польша
Польша предложила Норвегии поделиться с Украиной сверхприбылями от нефти
Моравецкий считает несправедливым, что пятимиллионная Норвегия получает высокую прибыль от продажи нефти и газа
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Норвегия должна поделиться с Украиной своей прибылью от продажи нефти и газа, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Дополнительная прибыль Норвегии от нефти и газа превысит сто миллиардов евро. Это косвенная выгода от спровоцированной Путиным войны", - заявил Моравецкий, встречаясь в воскресенье с польской молодежью.
По его мнению, Норвегия должна "немедленно поделиться" своими прибылями от продажи нефти и газа, оценив получение дополнительных прибылей от энергоносителей в условиях роста цен на них как "жирование на спровоцированной Путиным войне".
"Дорогие норвежские друзья, это несправедливо", - добавил он.
Данные слова Моравецкого вызвали иронию со стороны ряда польских политиков.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.