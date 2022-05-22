https://sputnik-georgia.ru/20220522/s-ponedelnika-pogoda-v-gruzii-ukhudshitsya-266820668.html

С понедельника погода в Грузии ухудшится

С понедельника погода в Грузии ухудшится

Жителей ожидают кратковременные дожди и грозы, в восточной части страны возможен град 22.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-22T22:55+0400

2022-05-22T22:55+0400

2022-05-22T23:17+0400

грузия

новости

погода

прогноз погоды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259277119_0:234:3068:1960_1920x0_80_0_0_6bb08aaf665f84440eebafb1f3029515.jpg

ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Грузинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды с с первой половины дня 23 мая до вечера 25 мая, сообщает Национальное агентство окружающей среды.По прогнозам метеорологов, жителей ожидают кратковременные дожди и грозы. Будет дуть сильный западный ветер. В восточной части страны возможен град.Ожидаемые осадки могут привести к увеличению уровня воды в реках, в горных зонах могут возникнуть оползневые процессы, а на небольших реках возможны паводки.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, погода, прогноз погоды