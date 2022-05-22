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С понедельника погода в Грузии ухудшится
С понедельника погода в Грузии ухудшится
Жителей ожидают кратковременные дожди и грозы, в восточной части страны возможен град 22.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-22T22:55+0400
2022-05-22T22:55+0400
2022-05-22T23:17+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Грузинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды с с первой половины дня 23 мая до вечера 25 мая, сообщает Национальное агентство окружающей среды.По прогнозам метеорологов, жителей ожидают кратковременные дожди и грозы. Будет дуть сильный западный ветер. В восточной части страны возможен град.Ожидаемые осадки могут привести к увеличению уровня воды в реках, в горных зонах могут возникнуть оползневые процессы, а на небольших реках возможны паводки.
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грузия, новости, погода, прогноз погоды
С понедельника погода в Грузии ухудшится
22:55 22.05.2022 (обновлено: 23:17 22.05.2022)
Жителей ожидают кратковременные дожди и грозы, в восточной части страны возможен град
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Грузинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды с с первой половины дня 23 мая до вечера 25 мая, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
По прогнозам метеорологов, жителей ожидают кратковременные дожди и грозы. Будет дуть сильный западный ветер. В восточной части страны возможен град.
Ожидаемые осадки могут привести к увеличению уровня воды в реках, в горных зонах могут возникнуть оползневые процессы, а на небольших реках возможны паводки.