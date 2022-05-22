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ВОЗ: летальные исходы заражения оспой обезьян среди людей не зафиксированы
ВОЗ: летальные исходы заражения оспой обезьян среди людей не зафиксированы
Симптомы оспы обезьян проходят за несколько недель, но в некоторых случаях могут привести к осложнениям и даже смерти, отметили в ВОЗ 22.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-22T12:36+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Количество абораторно подтвержденных случаев оспы обезьян среди людей выросло до 92, летальные исходы не зарегистрированы, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).ВОЗ получила сообщения о случаях заражения из 12 неэндемичных стран-участниц организации, еще 28 случаев заболевания расследуются.По данным ВОЗ, зарегистрированные случаи оспы обезьян не связаны с поездками в эндемичные районы. По последним данным, случаи заражения в основном, но не исключительно, были выявлены среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами.Сообщается также, что последовательность генома из образца, взятого в Португалии, показала близкую связь вируса оспы обезьян, вызывающего нынешнюю вспышку, с завезенными случаями из Нигерии в Великобританию, Израиль и Сингапур в 2018 и 2019 годах.
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в мире, новости, общество, всемирная организация здравоохранения
ВОЗ: летальные исходы заражения оспой обезьян среди людей не зафиксированы
12:36 22.05.2022 (обновлено: 13:36 22.05.2022)
Симптомы оспы обезьян проходят за несколько недель, но в некоторых случаях могут привести к осложнениям и даже смерти, отметили в ВОЗ
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Количество абораторно подтвержденных случаев оспы обезьян среди людей выросло до 92, летальные исходы не зарегистрированы, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Симптомы оспы обезьян проходят в течение нескольких недель, но в некоторых случаях могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти. Случаи заражения людей выявлены в ряде стран, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Испании.
ВОЗ получила сообщения о случаях заражения из 12 неэндемичных стран-участниц организации, еще 28 случаев заболевания расследуются.
"На сегодняшний день не было зарегистрировано ни одного случая смерти, связанного с этим заболеванием", - говорится в заявлении организации.
По данным ВОЗ, зарегистрированные случаи оспы обезьян не связаны с поездками в эндемичные районы. По последним данным, случаи заражения в основном, но не исключительно, были выявлены среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами.
Сообщается также, что последовательность генома из образца, взятого в Португалии, показала близкую связь вируса оспы обезьян, вызывающего нынешнюю вспышку, с завезенными случаями из Нигерии в Великобританию, Израиль и Сингапур в 2018 и 2019 годах.