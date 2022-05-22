https://sputnik-georgia.ru/20220522/voz-letalnye-iskhodya-zarazheniya-ospoy-obezyan-sredi-lyudey-ne-zafiksirovany-266814738.html

ВОЗ: летальные исходы заражения оспой обезьян среди людей не зафиксированы

ВОЗ: летальные исходы заражения оспой обезьян среди людей не зафиксированы

Симптомы оспы обезьян проходят за несколько недель, но в некоторых случаях могут привести к осложнениям и даже смерти, отметили в ВОЗ 22.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-22T12:36+0400

2022-05-22T12:36+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Количество абораторно подтвержденных случаев оспы обезьян среди людей выросло до 92, летальные исходы не зарегистрированы, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).ВОЗ получила сообщения о случаях заражения из 12 неэндемичных стран-участниц организации, еще 28 случаев заболевания расследуются.По данным ВОЗ, зарегистрированные случаи оспы обезьян не связаны с поездками в эндемичные районы. По последним данным, случаи заражения в основном, но не исключительно, были выявлены среди мужчин, имевших половые контакты с мужчинами.Сообщается также, что последовательность генома из образца, взятого в Португалии, показала близкую связь вируса оспы обезьян, вызывающего нынешнюю вспышку, с завезенными случаями из Нигерии в Великобританию, Израиль и Сингапур в 2018 и 2019 годах.

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