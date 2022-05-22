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Жительницы Тбилиси, Батуми и Зугдиди протестуют из-за случаев фемицида

Жительницы Тбилиси, Батуми и Зугдиди протестуют из-за случаев фемицида

Поводом для протестных акций стало убийство мужем 27-летней женщины в автобусе на глазах у детей 22.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-22T19:59+0400

2022-05-22T19:59+0400

2022-05-22T21:41+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Несколько десятков женщин вышли на акции протеста против насилия и фемицида на улицы Тбилиси, Батуми и Зугдиди.Поводом для протестных акций стало убийство мужем 27-летней женщины в автобусе на глазах у детей. Трагедия произошла в Тбилиси в субботу днем. Муж убитой, предположительно, принимал психотропные препараты. Он нанес жертве несколько ударов ножом. Теперь ему грозит до 17 лет тюрьмы.Акции во всех трех городах носили молчаливый характер. Женщины в знак солидарности с жертвами насилия пришли на акцию в черной одежде и нарисовали краской на шее следы от ножевых порезов.По словам собравшихся, в участившихся случаях фемицида виновато безразличие общества и государство, которое ведет неверную политику, не способную защитить жизнь женщин.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, акции протеста