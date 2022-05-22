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Жительницы Тбилиси, Батуми и Зугдиди протестуют из-за случаев фемицида
Жительницы Тбилиси, Батуми и Зугдиди протестуют из-за случаев фемицида
Поводом для протестных акций стало убийство мужем 27-летней женщины в автобусе на глазах у детей 22.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-22T19:59+0400
2022-05-22T19:59+0400
2022-05-22T21:41+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Несколько десятков женщин вышли на акции протеста против насилия и фемицида на улицы Тбилиси, Батуми и Зугдиди.Поводом для протестных акций стало убийство мужем 27-летней женщины в автобусе на глазах у детей. Трагедия произошла в Тбилиси в субботу днем. Муж убитой, предположительно, принимал психотропные препараты. Он нанес жертве несколько ударов ножом. Теперь ему грозит до 17 лет тюрьмы.Акции во всех трех городах носили молчаливый характер. Женщины в знак солидарности с жертвами насилия пришли на акцию в черной одежде и нарисовали краской на шее следы от ножевых порезов.По словам собравшихся, в участившихся случаях фемицида виновато безразличие общества и государство, которое ведет неверную политику, не способную защитить жизнь женщин.
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грузия, новости, происшествия, акции протеста
Жительницы Тбилиси, Батуми и Зугдиди протестуют из-за случаев фемицида
19:59 22.05.2022 (обновлено: 21:41 22.05.2022)
Поводом для протестных акций стало убийство мужем 27-летней женщины в автобусе на глазах у детей
ТБИЛИСИ, 22 мая — Sputnik. Несколько десятков женщин вышли на акции протеста против насилия и фемицида на улицы Тбилиси, Батуми и Зугдиди.
Поводом для протестных акций стало убийство мужем 27-летней женщины в автобусе на глазах у детей. Трагедия произошла в Тбилиси в субботу днем. Муж убитой, предположительно, принимал психотропные препараты. Он нанес жертве несколько ударов ножом. Теперь ему грозит до 17 лет тюрьмы.
Участники акции принесли с собой плакаты с надписями: "Твое молчание убивает", "Не убивай меня", "Не убивай мою маму", "Не закрывай глаза".
Акции во всех трех городах носили молчаливый характер. Женщины в знак солидарности с жертвами насилия пришли на акцию в черной одежде и нарисовали краской на шее следы от ножевых порезов.
По словам собравшихся, в участившихся случаях фемицида виновато безразличие общества и государство, которое ведет неверную политику, не способную защитить жизнь женщин.