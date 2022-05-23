https://sputnik-georgia.ru/20220523/arkhitektoru-restavratoru-tarielu-kiparoidze-prisvoili-pochetnoe-zvanie-266837265.html
Архитектору-реставратору Тариэлу Кипароидзе присвоили почетное звание
Архитектору-реставратору Тариэлу Кипароидзе присвоили почетное звание
Кипароидзе получил звание за выдающийся вклад в развитие грузинской архитектуры и градостроительства, а также за высокий профессионализм 23.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-23T17:53+0400
2022-05-23T17:53+0400
2022-05-23T18:00+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Главному архитектору-реставратору министерства культуры Грузии Тариэлу Кипароидзе присвоено звание заслуженного архитектора.Звание заслуженного архитектора Грузии Кипароидзе присвоил вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван ДавиташвилиЛеван Давиташвили наградил почетными грамотами и медалями "Заслуженный архитектор Грузии" и "Заслуженный строитель Грузии" 13 представителей сферы архитектуры и строительства, внесших большой вклад в развитие архитектуры, градостроительства и строительства.Среди объектов, построенных по проекту Кипароидзе, следует отметить храм Святого Николая, возведенный в крепости Нарикала в Тбилиси.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, культура
Архитектору-реставратору Тариэлу Кипароидзе присвоили почетное звание
17:53 23.05.2022 (обновлено: 18:00 23.05.2022)
Кипароидзе получил звание за выдающийся вклад в развитие грузинской архитектуры и градостроительства, а также за высокий профессионализм
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Главному архитектору-реставратору министерства культуры Грузии Тариэлу Кипароидзе присвоено звание заслуженного архитектора.
Звание заслуженного архитектора Грузии Кипароидзе присвоил вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили
"Тариэл Кипароидзе получил это звание за выдающийся вклад в развитие грузинской архитектуры и градостроительства, высокий профессионализм и многолетнюю плодотворную работу", - говорится в сообщении министерства культуры.
Леван Давиташвили наградил почетными грамотами и медалями "Заслуженный архитектор Грузии" и "Заслуженный строитель Грузии" 13 представителей сферы архитектуры и строительства, внесших большой вклад в развитие архитектуры, градостроительства и строительства.
Среди объектов, построенных по проекту Кипароидзе, следует отметить храм Святого Николая, возведенный в крепости Нарикала в Тбилиси.