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Число беженцев в мире превысило 100 миллионов – УВКБ ООН

Число беженцев в мире превысило 100 миллионов – УВКБ ООН

Люди, ищущие убежище из-за вооруженных конфликтов, составляют сейчас 1% от населения планеты, заявил УВКБ ООН 23.05.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Число людей, находящихся в статусе беженцев или внутренне перемещенных лиц вследствие вооруженных конфликтов, преследования, превысило 100 миллионов, заявило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).Как сообщает УВКБ ООН, к концу 2021 года число людей, вынужденных покинуть свой дом из-за войны, насилия, нарушения прав человека, достигло 90 миллионов людей на фоне событий в Эфиопии, Буркина-Фасо, Мьянме, Нигерии, Афганистане и Демократической Республике Конго. В 2022 году число беженцев возросло еще на 14 миллионов человек вследствие ситуации на Украине, сообщило РИА Новости.ООН отмечает, что из них восемь миллионов были вынуждены уехать с Украины, а шесть миллионов стали внутренними беженцами.Он отметил, что несмотря на то, что международная поддержка беженцам из Украины была значительна, необходимо продемонстрировать подобный уровень помощи и в отношении других кризисов.Ведомство подчеркивает, что люди, ищущие убежище из-за вооруженных конфликтов, составляют сейчас 1% от населения планеты, а их общее количество примерно равно населению Египта – четырнадцатой страны мира по количеству проживающих в ней людей.

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