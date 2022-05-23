https://sputnik-georgia.ru/20220523/demna-gvasaliya-popal-v-top-100-vliyatelnykh-lyudey-v-mire-po-versii-time-266838051.html

Демна Гвасалия попал в топ-100 влиятельных людей в мире по версии Time

Демна Гвасалия попал в топ-100 влиятельных людей в мире по версии Time

Демна представлен в категории "Новаторы" вместе с актрисой Зендеей, певицей Мирандой Ламберт, актером Тайка Вайтити и другими 23.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-23T19:01+0400

2022-05-23T19:01+0400

2022-05-23T19:04+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Всемирно известный дизайнер грузинского происхождения, креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия вошел в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.Time100 - ежегодный рейтинг самых влиятельных людей в мире по версии американского журнала Time. Впервые опубликованный в 1999 году, с 2004 года рейтинг стал ежегодным. Окончательный список влиятельных лиц утверждается редакторами Time.Звезды, политики, артисты и художники мирового масштаба представлены в списке в разных категориях. Сам Демна представлен в категории "Новаторы" вместе с актрисой Зендеей, певицей Мирандой Ламберт, актером Тайка Вайтити и другими.Текст о Демне Гвасалия написала актриса Алекса Деми, исполняющая одну из главных ролей в сериале "Эйфория". Девушка отметила, что, просматривая коллекцию Гвасалия от кутюр, ее сердце откликнулось так же, как в детстве, когда она просматривала мамины модные журналы."Я чувствовала заботу и уважение, которые он испытывал к наследию и истории Balenciaga, а также к Кристобалю, человеку, создавшему одноименный бренд. Исполнение Демны казалось одновременно вечным и новым", - пишет актриса.Деми также вспомнила свои выходы в образах Balenciaga, рассказав об ощущениях."Я почувствовала, насколько изящно и в то же время удобно было каждое изделие; я чувствовала себя сильной и свободной. Его силуэты, будь то мешковатые или обтягивающие, кажется, облегают тело во всех нужных местах. Двойственность, которую представляет Демна, не только отражает время, но и заглядывает в будущее", - говорит Алекса.В конце актриса отметила, что намерение Гвасалия, стоящее за брендом, ощущается глубже, чем просто продажа продукта, и именно поэтому эффект Balenciaga ощущается во всем мире.Дом моды Balenciaga был основан в 1919 году испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой. В 1937 году во время гражданской войны в Испании ателье перебралось в Париж. Сегодня бренд принадлежит французской компании Kering. С 2015 года у штурвала модного дома грузин Демна Гвасалия.

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