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День памяти Кирилла и Мефодия: когда возникла славянская письменность

День памяти Кирилла и Мефодия: когда возникла славянская письменность

День памяти Святых Кирилла и Мефодия – создателей славянской письменности, православная церковь отмечает 24 мая 23.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-23T23:28+0400

2022-05-23T23:28+0400

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С равноапостольными Кириллом и Мефодием неразрывно связан день празднования славянской письменности и культуры, который во всех славянских странах отмечают также 24 мая.Кирилл и Мефодий создали славянскую письменность и перевели с греческого на славянский богослужебные книги, в том числе избранные чтения из Евангелия, Псалтырь и апостольские послания, тем самым способствовали введению и распространению славянского богослужения.Кем были Святые Кирилл и Мефодий и как создавалась славянская письменность, читайте в материале Sputnik Грузия.Создатели славянской письменностиКирилл и Мефодий (в миру Константин и Михаил) – родные братья, родились в знатной и верующей семье, в греческом городе Солуни.Мефодий - старший из семи братьев, сначала выбрал карьеру военного и правил в одном из подчиненных Византийской империи славянских княжеств, где и выучил славянский язык.Прослужив десять лет, примерно в 852-м Мефодий принял монашеский постриг в одной из обителей на горе Олимп (Малая Азия).Константин – младший из братьев, учился у крупнейших ученых того времени в Константинополе, в том числе и у Фотия, будущего Патриарха Константинопольского.Завершив обучение, Константин принял сан иерея и был назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме Святой Софии. Он был мудр не по годам - преподавал в высшей Константинопольской школе философию и победил в прениях вождя еретиков-иконоборцев Анния.Позже Константин удалился в монастырь к брату Мефодию, где проводил время в чтении и молитве - общаясь с иноками-славянами в обители, стал изучать славянский язык.Кирилла и Мефодия византийский император в 857-м послал в Хазарский каганат для евангельской проповеди. По дороге братья, остановившись в городе Корсуни, обрели чудесным образом мощи священномученика Климента, папы Римского.Прибыв к хазарам, Мефодий и Кирилл смогли убедить хазарского князя и его приближенных принять христианство и освободить 200 греческих пленников.Когда возникла славянская письменностьСлавянская письменность возникла в IX веке - история повествует, что моравский князь Ростислав прислал к императору послов с просьбой перевести на славянский язык христианские богослужебные книги и прислать в Моравию учителей для проповеди на родном для славян языке.Эту миссию император поручил Кириллу и Мефодию – он был уверен, что братья с ней справятся лучше всех. Кирилл составил славянскую азбуку с помощью брата Мефодия и учеников Климента, Саввы, Наума, Горазда и Ангеляра. Годом рождения славянской письменности считается 863-й, когда были написаны первые слова на славянском языке.После завершения перевода Евангелия, Псалтыря и избранных служб на славянский язык Кирилл и Мефодий отправились Моравию, где стали учить Богослужению на славянском.Было составлено два алфавита славянской письменности - глаголица и кириллица. Однако со временем кириллица вытеснила из обихода глаголицу, которая была гораздо архаичнее по написанию букв.Создание славянской письменности имело огромное значение для культурного и научного развития славянского народа. На основе кириллицы возникла как русская письменность, так и письменность других славянских народов.Святой Кирилл скончался в 869-м - ему было 42 года. Перед смертью он принял схиму (высшая ступень православного монашества). Мощи Святого положили в церкви Святого Климента, где от них стали совершаться чудеса.Мефодий, рукоположенный в Риме в архиепископский сан, продолжил дело брата. Архиепископа Мефодия, пережившего брата на 16 лет, отпевали на трех языках – славянском, греческом и латинском, и погребли в соборной церкви Велеграда.К лику Святых Кирилла и Мефодия причислили еще в древности - Русская православная церковь чтит память просветителей славян с XI века, а древнейшие службы Святым, дошедшие до наших дней, относятся к XIII веку.Русская церковь торжественно празднует день памяти Кирилла и Мефодия с 1863 года.Материал подготовлен на основе открытых источников

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