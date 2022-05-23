https://sputnik-georgia.ru/20220523/dva-gruzinskikh-futbolnykh-kluba-perevedeny-v-nizshuyu-ligu-iz-za-dogovornykh-matchey-266839342.html

Два грузинских футбольных клуба переведены в низшую лигу из-за договорных матчей

Два грузинских футбольных клуба переведены в низшую лигу из-за договорных матчей

Отчет о выявленных договорных матчах, зафиксированных в разных турах чемпионата страны, поступил от УЕФА 23.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-23T19:58+0400

2022-05-23T19:58+0400

2022-05-23T19:58+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Футбольные клубы "Динамо" Зугдиди и "Шевардени" Тбилиси переведены из второй лиги Национального чемпионата в низшую из-за договорных матчей по решению Дисциплинарного комитета ФФГ, рассказал генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири.Таким образом, замешанным в манипуляциях с результатами матчей может грозить уголовное наказание.По словам Муджири, отчет о выявленных договорных матчах, зафиксированных в разных турах чемпионата страны, поступил от УЕФА.Договорные матчи в Грузии - проблемой займется парламент >>Дисциплинарный комитет принял столь жесткое решение, опираясь не только на отчет УЕФА, но и на объяснения сторон и видеозаписи подозрительных моментов матчей.Наказание коснулось и ряда футболистов обоих клубов, которым запрещено принимать участие в матчах на определенное время.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, спорт, уефа, федерация футбола грузии