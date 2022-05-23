https://sputnik-georgia.ru/20220523/dva-gruzinskikh-futbolnykh-kluba-perevedeny-v-nizshuyu-ligu-iz-za-dogovornykh-matchey-266839342.html
Два грузинских футбольных клуба переведены в низшую лигу из-за договорных матчей
Два грузинских футбольных клуба переведены в низшую лигу из-за договорных матчей
Отчет о выявленных договорных матчах, зафиксированных в разных турах чемпионата страны, поступил от УЕФА 23.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-23T19:58+0400
2022-05-23T19:58+0400
2022-05-23T19:58+0400
грузия
новости
спорт
уефа
федерация футбола грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264906532_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ccb14a32fd6b4d4233adbc33cdf3560a.jpg
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Футбольные клубы "Динамо" Зугдиди и "Шевардени" Тбилиси переведены из второй лиги Национального чемпионата в низшую из-за договорных матчей по решению Дисциплинарного комитета ФФГ, рассказал генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири.Таким образом, замешанным в манипуляциях с результатами матчей может грозить уголовное наказание.По словам Муджири, отчет о выявленных договорных матчах, зафиксированных в разных турах чемпионата страны, поступил от УЕФА.Договорные матчи в Грузии - проблемой займется парламент >>Дисциплинарный комитет принял столь жесткое решение, опираясь не только на отчет УЕФА, но и на объяснения сторон и видеозаписи подозрительных моментов матчей.Наказание коснулось и ряда футболистов обоих клубов, которым запрещено принимать участие в матчах на определенное время.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264906532_225:0:2886:1996_1920x0_80_0_0_a06b0f22c99df8d4d536c5c0302257a7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, спорт, уефа, федерация футбола грузии
Два грузинских футбольных клуба переведены в низшую лигу из-за договорных матчей
Отчет о выявленных договорных матчах, зафиксированных в разных турах чемпионата страны, поступил от УЕФА
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Футбольные клубы "Динамо" Зугдиди и "Шевардени" Тбилиси переведены из второй лиги Национального чемпионата в низшую из-за договорных матчей по решению Дисциплинарного комитета ФФГ, рассказал генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири.
"В рамках меморандума, подписанного с МВД, мы предоставим им информацию об инцидентах. Должен отметить, что это решение основано на данных юридических органов Федерации футбола, которые могли вынести футбольное наказание, решение уже принято", - сказал Давид Муджири журналистам.
Таким образом, замешанным в манипуляциях с результатами матчей может грозить уголовное наказание.
По словам Муджири, отчет о выявленных договорных матчах, зафиксированных в разных турах чемпионата страны, поступил от УЕФА.
Дисциплинарный комитет принял столь жесткое решение, опираясь не только на отчет УЕФА, но и на объяснения сторон и видеозаписи подозрительных моментов матчей.
Наказание коснулось и ряда футболистов обоих клубов, которым запрещено принимать участие в матчах на определенное время.