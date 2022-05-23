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Грузия отметит День независимости масштабными новшествами - программа мероприятий

Грузия отметит День независимости масштабными новшествами - программа мероприятий

Авиашоу, присяга и гала-концерт - в Грузии масштабно отметят главный национальный праздник 23.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-23T17:08+0400

2022-05-23T17:08+0400

2022-05-23T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Власти Грузии 26 мая празднично отметит 31-ю годовщину обретения независимости.Впервые в истории празднования Дня независимости страны вместе с гимном Грузии будет исполнен и гимн Евросоюза. Новшеством будет и то, что все мероприятия в регионах страны будут такими же многообразными и масштабными, как и в столице.В этом году впервые в 16 муниципалитетах страны госведомства будут представлены тематически. Самая большая миссия досталась министерству иностранных дел. Масштабное мероприятие под названием "К Европе" состоится на центральной площади города Кутаиси (регион Имерети).С 11 часов гостей будут ждать и в городе Мцхета. Принимать гостей в историко-культурном городе страны будет министерство внутренних дел. Центральный проспект будет перекрыт на один день - там состоятся спортивные и познавательные мероприятия.Министерство здравоохранения взяло на себя ответственность провести мероприятия в регионе Гурия, а министерство сельского хозяйства - в регионе Шида Картли.Что будет происходить в Тбилиси?На площади Свободы в центре столицы уже началась подготовка к 26 мая. Главное мероприятие дня начнется в 12:00. Военную клятву одновременно в пяти городах принесут рекруты Центра боевой подготовки и допризывники в присутствии первых лиц страны и приглашенных гостей.На площади Свободы также разместятся разные подразделения сил обороны страны. Планируется выставка сил обороны и бронетехники. По всей Грузии, ровно в 17:10, в то время, когда Ноэ Жордания объявил о независимости страны, исполнится государственный гимн.В этом году гостей праздника ждет новое авиашоу - самолеты и вертолеты пролетят над площадью Свободы, образуя в небе флаги Грузии и ЕС. День завершится торжественным гала-концертом на площади Республики.Программа празднования Дня независимости по регионам:Квемо Картли, РуставиВ течение всего на проспекте Костава и центральной площади города Рустави состоятся разные торжественные и познавательные мероприятия, в том числе музыкальные и театральные представления, а также различные выставки-продажи.На концерте в течение дня будут выступать артисты ансамблей "Рустави" и "Тутарчела". На заключительном концерте будет петь группа "Регион". Имерети, КутаисиЗдесь также запланированы различные канцеры и выставки, которые будут длиться весь день. На заключительном концерте будут петь Саломе Бакурадзе, группа "Ньютон", Нуца Топурия, Гуга Маргвелашвили и другие исполнители.Ансамль "Форте" и группа "Гага фран" будут петь на концерте в Чиатура.Аджария, БатумиЧерноморский город Батуми также в течение дня будет отмечать 26 мая разными мероприятиями. Заключительный концерт состоится на площади Эра. Самегрело-Земо Сванети, ЗугдидиВ Самегрело-Земо Сванети также запланированы различные развлекательные мероприятия, на заключительном концерте будут петь Элене Почхуа, Рома Рцхиладзе и другие исполнители. Шида Картли, ГориВ Гори уже приступили к подготовке празднования Дня независимости. На заключительном концерте будут петь Нодико Татишвили, Нини Бадурашвили, Магда Николаишвили, Ото Немсадзе и другие исполнители. Кахети, ТелавиВыставки, музыкальные и театральные мероприятия, разные развлекательные активности ждут гостей и в Телави. На заключительном концерте будут петь ансамбль "Театральный квартет" и группа "Гуфи-ленд". Самцхе-Джавахети, АхалкалакиРегион Самцхе-Джавахети также готовит для своих гостей разные развлекательные мероприятия. В этот день для гостей будут петь Нека Себискверадзе, Нато Гелашвили, Георгий Чохонелидзе, Зука Хуцишвили и другие. Гурия, ОзургетиВ регионе Гурия основные мероприятия запланированы в Озургети. Там в течение всего дня состоятся различные мероприятия, а на заключительном концерте будут петь Ачико Нижарадзе, Сопо Геловани, Темур Татарашвили, Нодарико Хуцишили и другие. Рача-Лечхуми-Квемо Сванети, АмбролауриВ высокогорном Амбролаури уже начаты подготовительные работы к празднованию Дня независимости. Здесь в течение дня гости города смогут принять участие в разных активностях, а на заключительном концерте смогут послушать исполнение ансамбля "Гордела" и группы "Бандероль".

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