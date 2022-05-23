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Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 23.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-23T09:01+0400
2022-05-23T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-апреле 2022 года вырос на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 559,7 млн долларов, а экспорт из Грузии в Россию упал на 0,4%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".Из Грузии в РФ за январь-апрель 2022 года вывезли 29,7 тысячи тонн минеральной и пресной воды, более 28 тысяч тонн ферросплавов, 12,3 тысячи тонн натурального виноградного вина, 9,5 тысячи тонн газированных напитков и так далее.Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике в январе-апреле текущего года из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом 47,7 тысячи тонн, сообщает "Сакстат".Из России также завезли 147,1 тысячи тонн природного и попутного газов, более 85 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов и так далее.Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.
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грузия, экономика, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

09:01 23.05.2022
© photo: Sputnik / StringerВоенно-Грузинская дорога. Очереди из грузовиков, фур и трейлеров
Военно-Грузинская дорога. Очереди из грузовиков, фур и трейлеров - Sputnik Грузия, 1920, 23.05.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-апреле 2022 года вырос на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 559,7 млн долларов, а экспорт из Грузии в Россию упал на 0,4%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-апрель 2022 год
Статистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-апрель 2022 год - Sputnik Грузия, 1920, 23.05.2022
Статистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-апрель 2022 год
© Sputnik
Из Грузии в РФ за январь-апрель 2022 года вывезли 29,7 тысячи тонн минеральной и пресной воды, более 28 тысяч тонн ферросплавов, 12,3 тысячи тонн натурального виноградного вина, 9,5 тысячи тонн газированных напитков и так далее.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-апрель 2022 год, экспорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-апрель 2022 год, экспорт - Sputnik Грузия, 1920, 23.05.2022
Статистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-апрель 2022 год, экспорт
© Sputnik
Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике в январе-апреле текущего года из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом 47,7 тысячи тонн, сообщает "Сакстат".
Из России также завезли 147,1 тысячи тонн природного и попутного газов, более 85 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов и так далее.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-апрель 2022 год, импорт
Статистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-апрель 2022 год, импорт - Sputnik Грузия, 1920, 23.05.2022
Статистика внешнеторгового оборота Грузии и России за январь-апрель 2022 год, импорт
© Sputnik
Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.
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