https://sputnik-georgia.ru/20220523/kto-zakupaet-zerno-v-rossii--top-10-stran-266840663.html
Кто закупает зерно в России – топ-10 стран
Кто закупает зерно в России – топ-10 стран
Россия занимает третье место в мире по производству пшеницы и первое место в мире как крупнейший в мире экспортер пшеницы 23.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-23T21:04+0400
2022-05-23T21:04+0400
2022-05-23T21:04+0400
россия
экономика
зерно
инфографика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/17/266840620_177:0:1244:600_1920x0_80_0_0_f67de62bbfc11235708a3c7e187e9004.png
В пятерку лидеров по импорту российского зерна входят Турция, Египет, Саудовская Аравия, Азербайджан и Нигерия. В инфографике Sputnik Азербайджан вы узнаете подробную информацию о топ-10 стран, закупающих пшеницу в России.Что касается Грузии, то в течение года страна потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозила из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходилось 70% от импорта этого зерна. Его стоимость была самой выгодной для Грузии.Цена на пшеницу на международных рынках начала расти с лета 2021 года. Поэтому для грузинских мелькомбинатов было невыгодно перерабатывать пшеницу и производить муку на месте.Трудные времена для грузинских мукомолов настали после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых в июне 2021 года. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, так как на этот продукт экспортная пошлина не взымается, соответственно сократив в прошлом году импорт пшеницы больше чем на 30%.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/17/266840620_310:0:1110:600_1920x0_80_0_0_1df1091fdea0738e70e063ee175d451a.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, экономика, зерно, инфографика, инфографика
Кто закупает зерно в России – топ-10 стран
Россия занимает третье место в мире по производству пшеницы и первое место в мире как крупнейший в мире экспортер пшеницы
В пятерку лидеров по импорту российского зерна входят Турция, Египет, Саудовская Аравия, Азербайджан и Нигерия. В инфографике Sputnik Азербайджан
вы узнаете подробную информацию о топ-10 стран, закупающих пшеницу в России.
Что касается Грузии, то в течение года страна потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозила из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходилось 70% от импорта этого зерна. Его стоимость была самой выгодной для Грузии.
Цена на пшеницу на международных рынках начала расти с лета 2021 года. Поэтому для грузинских мелькомбинатов было невыгодно перерабатывать пшеницу и производить муку на месте.
Трудные времена для грузинских мукомолов настали после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых в июне 2021 года. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, так как на этот продукт экспортная пошлина не взымается, соответственно сократив в прошлом году импорт пшеницы больше чем на 30%.