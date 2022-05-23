https://sputnik-georgia.ru/20220523/kto-zakupaet-zerno-v-rossii--top-10-stran-266840663.html

Кто закупает зерно в России – топ-10 стран

Кто закупает зерно в России – топ-10 стран

Россия занимает третье место в мире по производству пшеницы и первое место в мире как крупнейший в мире экспортер пшеницы 23.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-23T21:04+0400

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россия

экономика

зерно

инфографика

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В пятерку лидеров по импорту российского зерна входят Турция, Египет, Саудовская Аравия, Азербайджан и Нигерия. В инфографике Sputnik Азербайджан вы узнаете подробную информацию о топ-10 стран, закупающих пшеницу в России.Что касается Грузии, то в течение года страна потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозила из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходилось 70% от импорта этого зерна. Его стоимость была самой выгодной для Грузии.Цена на пшеницу на международных рынках начала расти с лета 2021 года. Поэтому для грузинских мелькомбинатов было невыгодно перерабатывать пшеницу и производить муку на месте.Трудные времена для грузинских мукомолов настали после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых в июне 2021 года. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, так как на этот продукт экспортная пошлина не взымается, соответственно сократив в прошлом году импорт пшеницы больше чем на 30%.

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россия, экономика, зерно, инфографика, инфографика