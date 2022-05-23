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Лаша Талахадзе признан лучшим тяжелоатлетом Европы 2021 года

Лаша Талахадзе признан лучшим тяжелоатлетом Европы 2021 года

Двукратный олимпийский чемпион обошел конкурентов с большим отрывом 23.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-23T13:32+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Европейская федерация тяжелой атлетики по результатам онлайн-голосования назвала грузинского спортсмена, 28-летнего Лашу Талахадзе, лучшим тяжелоатлетом континента 2021 года.Двукратный олимпийский чемпион набрал 4 750 голосов пользователей, что позволило ему обойти конкурентов с большим отрывом.Награду лучшему тяжелоатлету года вручат 27 мая в столице Албании Тиране, перед стартом чемпионата Европы. Само первенство пройдет с 28 мая по 5 июня.В прошлом году Талахадзе выиграл Олимпийские игры, Кубок мира и чемпионат Европы.На Олимпиаде в Токио в 2021 году Талахадзе установил три мировых рекорда, превзойдя свои же достижения. В рывке грузинский тяжелоатлет поднял штангу весом 223 кг, в толчке – 265 кг, а в сумме двоеборья – 488 кг.

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